本报南宁6月12日电 （庞革平、黄必成）6月，到了荔枝丰收的季节。在广西灵山县近日举行的灵山荔枝产销对接会上，广西一家大型快递企业专门发布了速运荔枝解决方案。来自广西邮政管理局的监测数据显示，今年1至5月，广西邮政快递业务量超5亿件，比去年同期增长约23%。

近年来，广西多家快递企业瞄准灵山荔枝、百色芒果等特色农产品的市场潜力，不断在农产品产地下沉布局快递网络，通过优化物流端服务和赋能产业，推动农产品上行和高质量发展，帮助地方特色经济实现快速发展。今年以来，农村地区包裹揽收量持续高位增长。

《 人民日报 》（ 2023年06月13日 10 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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