本报记者 王俊岭

6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对菲律宾正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施的新阶段。相关数据显示，今年1—4月，中国与RCEP其他成员进出口总额为4.12万亿元，同比增长7.3%，占中国外贸进出口总额30.9%。

RCEP对15个签署国全面生效将给外贸企业带来哪些新机遇？中国海关为企业更好享惠创造了哪些良好条件？对此，本报记者进行了采访。

舞台更宽——

开放潜力加速释放

2020年11月15日，东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰共同签署RCEP，并推动协定于2022年1月1日正式生效。目前，RCEP带来的红利正加速释放。

新西兰牛奶、马来西亚零食、韩国洗面奶、泰国金枕榴莲……在北京物美超市的各家门店里，来自RCEP国家的进口商品很丰富。越来越长的货架背后，是越来越宽的舞台。“近期，我们在全国几十个门店举办的‘东南亚水果节’和‘嗨吃节’，通过流动市集等方式向消费者展示自RCEP国家进口的水果，得到顾客好评。”物美集团新闻发言人许丽娜告诉本报记者。

许丽娜说，随着RCEP进入全面实施新阶段，物美集团在RCEP成员国采购的进口商品价格有望更加便宜，通关时间也会进一步缩短。“现在，我们正在采购印度尼西亚虾片、越南椰子水等商品。其中，物美麦德龙的进口商品采购量和销售量预计比去年增长10%。我们将充分发挥国际供应链优势，扩大海外直采，增加高品质生鲜快消品供给，更好满足消费者需求。”许丽娜说。

进口商品纷至沓来，出口企业加速出海。

今年1至5月，上海海关共签发3.43万份RCEP原产地证书，签证货值117.72亿元人民币。上海神火铝箔有限公司是受益者之一。据了解，该公司高端超薄双零铝箔现有年产能8.3万吨，其中约70%用于出口，产品广泛应用于食品饮料包装、医药包装等。

“我们去年办理出口RCEP成员国原产地证书1058份，货值近6700万美元。今年RCEP全面生效后，我们公司的铝箔产品将以更低的价格、更快的速度进入了RCEP市场。”该公司外贸部部长梅晓俊说，凭借原产地证书，企业可以在进口国减免相当于货值5%的关税，既降低了出口成本，也赢得更多海外订单。

贸易服务行业也迎来新机遇。

华测检测认证集团股份有限公司行政总裁钱峰介绍，近年来，华测检测在医药健康、新材料测试等领域加大投资，已在全球90多个城市设立150多间实验室。在这一过程中，RCEP国家是企业新增投资的重点。

“RCEP进入全面实施新阶段，有利于加速地区产业链、供应链融合，降低国际贸易的风险和不确定性，为区域经济发展提供强大动能。在这一过程中，中国的检验检测机构将获得更多与海外交流的机会，加强与相关国家在科技创新、质量标准、信息互认等领域的合作，进一步实现‘一次检测、一个结果、区域通行’。”钱峰对本报记者说，华测检测将努力培养引进国际化人才、搭建国际化销售网络，积极投身RCEP国际大市场。

服务更优——

助力企业高效享惠

在国际贸易中，货物的原产地被称为商品的“经济国籍”，是核定关税待遇的重要参考。为确保外贸企业高效享惠，中国海关积极构建RCEP精准服务体系，优化通关流程、降低通关成本，助力企业开拓RCEP市场。

有的运用大数据分析，为企业制定享惠方案——

“以后，菲律宾水果也成为我们的优势原料了！”青岛开创食品有限公司国际业务部部长王家顺告诉本报记者，公司生产的蔬菜和水果罐头95%出口海外。RCEP全面实施后，企业将选择更多东南亚热带水果作为原辅料，并加工制成什锦水果罐头出口到澳大利亚、日本等市场。“RCEP生效后，青岛海关在数据分析中发现我们享惠不足，就主动制定了方案，帮我们向外方申请了关税减让。预计今年，我们自东盟国家进口的菠萝和菠萝汁等原材料同比将增15%以上，对外出口也有望增加10%到15%。”王家顺说。

青岛海关关税处处长毕海军介绍，RCEP使中国与东盟、韩国、澳大利亚、新西兰之前签署的双边自贸协定进行了有效整合，实现了原产地累积范围的拓展。在实践中，某一个具体商品往往可以适用多个协定税率。为此，青岛海关将为进出口企业提供享惠方案设计等服务，确保企业最大限度享受开放红利。

有的积极宣讲RCEP关税政策，帮企业优化出口布局——

不锈钢餐厨具是广东省云浮市外贸出口的“拿手”商品，在国际市场具有较高知名度。然而，受到世界经济复苏乏力等多重因素影响，欧美市场需求一度回落，外贸订单数量下滑。就在此时，RCEP为当地不少企业打开了一扇窗。

广东德纳斯金属制品公司董事长助理廖秀萍说，外贸涉及的国别多、环节多、政策多，企业在传统出口市场需求不振时开拓新市场并非易事。今年以来，广州海关积极普及RCEP关税政策，主动帮助企业用好用足RCEP关税优惠、原产地累积规则等红利，开拓RCEP市场。“靠着RCEP市场需求的增量，我们对公司全年出口继续保持增长持乐观态度。”她说。

还有的推广原产地证书自助打印和智能审核模式，助企业降低成本——

东方电气集团东方汽轮机有限公司是中国重要的清洁能源装备制造企业，生产的火电汽轮机产品畅销海外市场。去年5月，该公司成为四川省首家制造装备RCEP经核准出口商企业，企业可以根据具体出货安排随时出具原产地声明，操作更灵活，原产地证书办理时间大大缩短。

“RCEP生效后，成都海关主动为我们进行全方位政策辅导，帮助我们完成‘经核准出口商’认定。随着RCEP进入全面实施新阶段，关税减让力度将进一步加大，这为我们与相关国家开展更深入的产业链融合提供了机遇。”东方汽轮机有限公司国际业务部部长曾明静对本报记者说，无论是零部件和原材料进口还是产成品出口，今年公司与RCEP国家的业务往来都在稳步扩大。

信心更足——

质量双升，预期向好

数据显示，今年前5个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值为2.59万亿元，同比增长9.9%。这从一个侧面印证了RCEP给外贸带来的全新动力。随着RCEP全面生效，市场主体预期进一步向好。

出海渠道更宽。郑州力美奇游乐设备有限公司生产的摩天轮、海盗船等游乐设备七成出口海外。今年以来，该公司在工厂和产能方面的投资比去年翻了1倍。公司负责人王雪娇盘算着，通过跨境电商，力美奇出口业务的增长至少要超过1倍。

“2008年以来，我们生产的游乐设备主要通过阿里巴巴国际站实现出口。RCEP生效后，我们适用的关税明显降低，海外客户变得更活跃，一些域外订单也开始转移到了我们这里。”王雪娇对本报记者说，RCEP实施进入新阶段带来的改变是系统性的。比如，以往不少东南亚国家海关的通关速度长达十几天，如今陆续缩减至6天以内，这降低了企业贸易成本，增强了企业进一步做大海外业务的信心。

阿里巴巴国际站北方大区总经理刘宇透露，今年5月，阿里巴巴国际站平台上的商家对RCEP成员国出口额同比增长较快。其中，对澳大利亚、日本、菲律宾出口额同比增长超过15%；对新加坡出口额同比增长近30%。“今年一季度，我们发布了‘北方大区商家服务体系’，进一步完善数字外贸服务体系，让国内商家更好、更快地与RCEP国家采购商进行贸易。”刘宇说。

合作程度更深。南宁侨虹新材料股份有限公司是一家专门生产无尘纸、孖纺布和熔喷布等新型吸收芯体的生产企业。今年以来，随着出口订单增加，生产车间开工率保持在90%以上，呈现出一片繁忙景象。

“根据南宁海关工作人员的介绍，今后我们生产的无尘纸进入菲律宾市场可从目前的15%降为零关税。”公司副总经理陆琪对本报记者说，RCEP促进了区域产业链供应链深度融合。例如，宝洁等跨国企业在RCEP国家布局了大量日用品生产基地。RCEP全面生效，有助于侨虹与相关伙伴在产业链上开展更多深层次合作。

南宁海关关长王味冰说，广西是中国与东盟开放合作前沿和窗口，与包括东盟在内的RCEP各成员国深化开放合作将激发更多发展红利。南宁海关将积极推动优势产品扩大出口和关键技术进口，不断扩大RCEP政策红利覆盖面，推动“中国—东盟自由贸易区3.0版”建设升级，支持广西把独特区位优势转化为开放发展优势。

放眼RCEP区域，更多合作共赢的故事正在被书写。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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