本报记者 李 婕

中国海油位于渤海的秦皇岛32-6智能油田生产平台。

受访者供图

从能源、电力、通信到装备、粮食、运输，中国的国有企业多分布于涉及国计民生的基础性行业，一举一动关注度高、牵动面广。

近日，本报记者跟随国务院国资委“走进新国企·改革赋能新发展”采访活动，走进矿山、油田、电厂、车间一线，近距离感受传统国企因改革焕发活力，变得更高效更智能。

传统矿山智慧开采

在青山环抱中前行，绕过最后一道弯，一座巨大的黑色冶金矿山扑入眼帘，这便是亚洲最大的单体铁矿——位于辽宁省本溪市的本钢集团南芬露天矿。

从看台往下瞅，一辆辆矿车机械正来来往往有序作业，这里的生产几乎全年不间断。南芬露天矿，占地总面积20.91平方公里，现保有储量约10亿吨，矿石年产能1200万吨，本钢集团51%以上的铁矿石都是出自这里。

传统矿山有怎样的新发展？2021年，鞍钢重组本钢，系列改革举措在两家老牌大型钢铁企业上上下下推开，“以改革促发展，矿山实现了质的转变。”本钢矿业南芬露天矿矿长李彬说。

让很多矿上老员工感触颇深的是：改革以问题为导向。比如，矿区作业的关键环节之一爆破工艺得到实质提升，通过推广间隔器应用、优化孔网参数、实施混合装药技术等，每项每年降低成本从近百万元到500万元不等。去年，南芬露天矿产量、经营指标均创下历史最佳业绩，劳动生产率同比提高16%。

“目前我们正在研发大汽车无人驾驶、钩机远程操控等项目，矿山进入智慧开采新阶段。”李彬说。

今天，本钢还拥有东北地区最大容积的4747立方米高炉和国内首条最大宽幅2300mm热连轧生产线；与韩国浦项合资组建的本钢浦项冷轧厂，工艺技术水平达到世界领先；本钢板材三冷轧厂能够提供国内最宽幅、最高强度汽车用冷轧板和最高强度汽车用热镀锌板。行业影响力、产品竞争力在改革发展中不断提升。

郭鹏是本钢板材热连轧厂三热轧生产作业区一级技师，“鞍钢重组本钢一年多来，我们基层职工最大的感受是一个‘变’字。”他说，以前有的工人总围着班组长转，因为他们手里有分配权，现在工人都围着活转，干得多就挣得多。通过改革，想干事、能干事、能干成事的职工有了更大平台，去年作业区一线职工申报合理化建议90余条。

提质增效是改革成果的直接体现。面对极其严峻的市场形势，本钢去年完成利润总额10.2亿元，销售利润率跑赢行业。今年一季度，本钢生产经营实现“开门红”。“这样的工作成绩是在年后钢材市场不及预期、企业盈利空间压缩的形势下取得的，体现了重组改革后新本钢抗风险能力的显著提升。”本钢集团董事长杨维说。

海上油田无人化少人化

从天津港一路向东航行，海、天、雾连成茫茫一片，只有零星往来的船只标注着地平线的位置。继续驶向深海，在渤海湾的碧波之上，一座座钢铁“巨无霸”——海上石油生产平台稳稳矗立。

这里是中国渤海油田。记者登上了其中一座“巨无霸”——中国海油秦皇岛32-6智能油田的生产平台，这也是中国首个海上智能油田。

“智能”在哪儿？2个足球场大小的油田生产平台上安装了数百个智能摄像头，24小时实时获取生产数据，用于预警诊断、主动优化和辅助决策；管理平台实现油藏、注采和设备设施的智能化、远程操控管理；油田可由无人机执行海洋巡逻、海缆巡检、低空运输任务，从而实现海上油田无人化少人化……

这一切，让1992年开始出海的老海油人赵德喜十分感慨：“我们当初是渔船打井，背着牙膏和香皂出海，难以想象今天的一切。”赵德喜现在担任秦皇岛32-6作业公司总经理，他见证了中国海洋石油工业30多年来的发展，也亲历了近年来改革催生的“化学反应”。

渤海油田油气勘探始于1965年，是中国海洋石油工业发源地。近年来，随着绿色发展、科技创新等改革举措落到实处，“老油田”又展新貌。

据介绍，渤海油田自2010年油气当量上产3000万吨，已持续稳产达13年，2021年成功建成中国第一大原油生产基地。当前渤中19-6凝析气田一期千亿方大气田开发项目、垦利6-1亿吨级油田开发项目、渤海油田岸电项目、秦皇岛32-6智能油田建设项目等重点工程建设正有序推进。

“以前我们的许多生产举措是预防性的，如今是预知性的，智能油田提质降本增效作用明显，未来确实可期。”赵德喜说，自2001年投产以来，秦皇岛32-6油田累计生产原油突破4000万吨，未来增产、稳产、高产仍有充足潜力。

“深海一号”超深水大气田成功投产；先后发现渤中19-6、垦利6-1、渤中26-6等海上亿吨级油气田；攻克优快钻井、海上浮托安装、超大型LNG储罐等关键核心技术……近年来，中国海油佳讯频传。积极推动科技创新，公司国内原油增产量连续4年占全国总增量的60%以上，油气增储上产插上科技翅膀。

火电厂告别“傻大黑粗”

屏幕上，各个生产指标、机组运行状态一目了然；左右两边各一个控制台，随时传递两个火电机组的所有生产指令，6名值班员就可以完成全厂的生产调度任务——这是国家电投集团河南电力有限公司沁阳发电分公司集中控制室的生产情形。

从数字化煤场精准堆取煤、斗轮机无人值守、机器人巡检，到煤质在线检测系统对配煤掺烧进行评价，指导燃烧使用，今天的数字化火电厂已不再是人们传统印象中“傻大黑粗”的模样。

沁阳发电成立于2015年，两台百万机组先后于2019年、2020年投入商业运营。但投产之初，企业面临亏损局面。

改革首先“问诊把脉”：煤价高企、调峰能力不足、生产成本居高不下等问题，成为企业亏损的重要因素。怎么办？“坚持控降煤价拼成本、市场营销拼实力、应干不包拼管理，真正以改革赋能撬动扭亏脱困。”沁阳发电总经理乔永生说。

以煤价来说，其水平高低几乎决定着企业的盈亏。沁阳发电每年燃煤采购量达330万吨，占总成本的75%以上。改革号令发出，让员工意识到“再也不能四平八稳地跑煤了”。去年末，公司6个人的长协煤攻坚团队历时2个月，走访山西、陕西多地燃煤供应商，最终实现2023年度长协煤超额全覆盖。今年1-4月，沁阳发电入厂标煤单价同比下降99.4元/吨，节约采购成本7282万元，创造多项历史性突破。

随着电力市场化改革推进，火电厂需要“高峰顶得上去”“低谷减得下来”，深度调峰成为增加收益的重要突破口。沁阳发电电量营销团队反复研究稳控措施，生产一线技术员工深入技术挖潜，克服“高胖”型锅炉低负荷稳燃效果差的现状，单机最低负荷由400MW下探至220MW。截至目前，调峰结算加出清达到5745万元，较去年同期升高82%。

今年前4月，沁阳发电累计盈利3638万元，同比减亏1.04亿元，创3年同期盈利最高纪录。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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