人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

八部门：全产业链全环节加快推进深远海养殖发展

2023年06月13日08:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月13日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部等八部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持市场主导、科学布局、科技引领、绿色生态、安全发展原则，紧紧围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出全产业链全环节加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见，为当前和今后一段时期规范和支持深远海养殖发展提供了政策依据。

《意见》提出，要优化养殖空间布局，发展深远海养殖要符合国土空间规划和养殖水域滩涂规划要求，桁架类网箱及养殖平台、养殖工船原则上布设在低潮位水深不小于20米或离岸10公里以上的海域，重力式网箱布设海域水深不小于15米。

要推动全产业链发展，大力推行健康养殖，培育区域性优质特色品牌，鼓励创建深远海养殖类型的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。

要加强生态环境保护，深远海养殖项目要依法开展环境影响评价，严格落实生态环境保护相关措施要求。

要推进产业科技创新，加大对先进养殖技术和设施装备研发支持，完善技术体系和规范标准，提高深远海养殖的安全性和经济性。

要落实检验登记要求，养殖工船按照养殖渔船进行登记，重力式深水网箱、桁架类网箱及养殖平台由地方人民政府指定的主管部门制定规则进行登记。

要强化安全生产措施，深远海养殖生产经营者要落实主体责任，遵守相关规定，做好风险防范。

要健全监管协作机制，建立由同级农业农村（渔业）部门牵头，各有关部门共同参与的深远海养殖监督管理工作协作机制，明确职能分工，形成齐抓共管的监管格局。

《意见》要求，各地、各部门要加大政策支持力度，加强深远海养殖用海等制度保障，重点在设施装备建造、水产种业振兴、重大疫病防控、饲料兽药研发和全产业链培育等方面增加投入，并在信贷、保险等方面给予政策扶持。因地制宜制定完善本地区深远海养殖发展规划和实施方案，明确目标任务、工作责任和督促落实机制，确保各项举措落地见效。

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
八部门：全产业链全环节加快推进深远海养殖发展
　　人民网北京6月13日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部等八部门联合印发《关于加快推进深远海养殖发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持市场主导、科学布局、科技引领、绿色生态、安全发展原则，紧紧围绕深远海养殖发展的重点领域和关键环节，提出全产业链全环节加快推进深远海养殖发展的重点任务，是我国首个关于深远海养殖发展的指导性意见，为当前和今后一段时期规范和支持深远海养殖发展提供了政策依据。…
住建部：坚决遏制私拆承重墙等违法违规行为
　　人民网北京6月12日电 （记者王仁宏）近日，住房和城乡建设部对外发布《关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》，进一步明确了装修活动中涉及各方和各相关部门的责任。 随着经济社会发展，城市房屋室内装饰装修活动日渐增多，近期发生了黑龙江省哈尔滨市租户装修私拆承重墙、广东省肇庆市四会市业主在未取得施工许可的情况下打穿墙体等事件，威胁到了其他住户生命财产安全，引发社会广泛关注。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部