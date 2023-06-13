人民网北京6月13日电 （记者杜燕飞）继6月8日六大银行宣布下调部分存款利率之后，多家全国性股份制银行也陆续宣布，从6月12日起下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等，1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后，这些银行再次下调存款利率。

此前，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行将人民币活期存款利率下调5个基点至0.20%，二年期人民币定期存款利率下调10个基点至2.05%，三年期和五年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%。

记者梳理，调整后，这些股份制银行人民币活期存款年化利率为0.2%，与六大银行持平；三个月、六个月、一年、二年、三年、五年各档定期存款，除招商银行与六大银行利率保持一致之外，其他股份制银行利率均略高于六大银行。此外，与六大国有银行类似，各家股份制银行的三个月、六个月、一年定期存款利率均没有调整。

“在上一轮降低存款利率后，国有大行开启第二轮降低存款利率，股份制银行更快跟进。这主要是在净息差处于历史低位，并且面临下行压力的情况下，通过降低存款利率有助于稳定银行净息差，推动行业可持续发展，并更好的服务实体经济。”邮储银行研究员娄飞鹏在接受人民网记者采访时表示，从银行方面看，调降存款利率有助于稳定银行净息差，实现稳健可持续经营，提升银行支持实体经济的可持续性。从经济方面看，通过降低存款利率，有利于银行稳定负债成本，促进实际贷款利率进一步下行，推进金融让利实体经济，更好稳定经济增长。

招联金融首席研究员董希淼告诉人民网记者，今年以来，我国银行业规模增长较快但盈利增速趋缓，部分省份银行业利润出现负增长。去年商业银行净息差呈逐季下降之势。通过下调存款利率、压降负债成本来延缓息差缩窄压力、保持稳健发展态势，在当前仍然具有必要性。

“存款利率下调之后，对银行来说有助于保持息差的稳定，维持利润合理增长，进而提升稳健发展能力和服务实体经济能力。对实体经济来说，银行负债成本降低之后，传递到资产端，有助于推动贷款利率稳中有降。”董希淼说。

实际上，去年4月，人民银行指导利率自律机制建立了存款利率市场化调整机制，引导银行根据市场利率变化合理调整存款利率，进一步推进存款利率市场化。此后，国有大行率先降低存款利率，股份制银行跟进，最后是城商行和农商行等区域性银行。人民银行日前发布的《2023年第一季度中国货币政策执行报告》也指出，人民银行建立了存款利率市场化调整机制，推动金融机构主动根据市场利率变化合理调整存款利率水平。

“通过自律机制协调，由大型银行根据市场条件变化率先调整存款利率，中小银行根据自身情况跟进和补充调整，保持与大型银行的存款利率差相对稳定，有利于维护市场竞争秩序，保障银行负债稳定性，保持合理息差，实现持续稳健经营，增强支持实体经济的能力和可持续性。”人民银行货币政策司司长邹澜此前在今年一季度金融统计数据新闻发布会上表示。

专家认为，在目前国内存款规模快速增长的情况下，降低存款利率也有助于刺激居民消费，推动扩大消费进而稳定经济增长。

随着银行存款利率走低，如何理财成为了投资者讨论的话题。对此，董希淼表示，对居民来说，存款利率下调之后，存款利息收入将减少。居民应该平衡好风险和收益来综合进行资产配置。如果居民希望获得稳健的收益，在存款之外，可以适当配置一些现金管理类理财产品、货币基金以及储蓄国债等金融产品。

“面对存款利率下调，个人需要做好资产多元化配置，根据自身投资风险偏好和理财经验，在存款、理财、保险、基金等方面合理配置，综合平衡风险和收益。”娄飞鹏说。

(责编：王仁宏、高雷)

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