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5月金融统计数据出炉 M2余额同比增长11.6%

2023年06月13日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者罗知之）人民银行今日发布2023年5月金融统计数据报告，数据显示，5月末，广义货币（M2）余额282.05万亿元，同比增长11.6%。此外，5月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。

广义货币增长11.6%

5月末，广义货币（M2）余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币（M1）余额67.53万亿元，同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。流通中货币（M0）余额10.48万亿元，同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。

5月份人民币贷款增加1.36万亿元

5月末，本外币贷款余额232.64万亿元，同比增长10.6%。人民币贷款余额227.53万亿元，同比增长11.4%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高0.3个百分点。

5月份人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。分部门看，住户贷款增加3672亿元，其中，短期贷款增加1988亿元，中长期贷款增加1684亿元；企（事）业单位贷款增加8558亿元，其中，短期贷款增加350亿元，中长期贷款增加7698亿元，票据融资增加420亿元；非银行业金融机构贷款增加604亿元。

5月末，外币贷款余额7215亿美元，同比下降20.7%。5月份外币贷款减少160亿美元，同比多减44亿美元。

5月份人民币存款增加1.46万亿元

5月末，本外币存款余额280.94万亿元，同比增长11.1%。人民币存款余额274.91万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高1.1个百分点。

5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。其中，住户存款增加5364亿元，非金融企业存款减少1393亿元，财政性存款增加2369亿元，非银行业金融机构存款增加3221亿元。

5月末，外币存款余额8518亿美元，同比下降13.5%。5月份外币存款减少301亿美元，同比多减171亿美元。

5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为1.5%，质押式债券回购月加权平均利率为1.55%

5月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交196.9万亿元，日均成交9.38万亿元，日均成交同比增长30.5%。其中，同业拆借日均成交同比增长19.4%，现券日均成交同比增长25.9%，质押式回购日均成交同比增长32.5%。

5月份同业拆借加权平均利率为1.5%，比上月低0.19个百分点，与上年同期持平。质押式回购加权平均利率为1.55%，比上月低0.22个百分点，比上年同期高0.08个百分点。

5月份经常项下跨境人民币结算金额为11539亿元，直接投资跨境人民币结算金额为5546亿元

5月份，经常项下跨境人民币结算金额为11539亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为9020亿元、2519亿元；直接投资跨境人民币结算金额为5546亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2013亿元、3533亿元。

(责编：罗知之、高雷)
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