《造林技术规程》第四版发布实施
2023年06月13日16:25 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，日前，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布2023年第2号中华人民共和国国家标准公告，由国家林草局提出、国家林草局规划院牵头起草、全国营造林标准化技术委员会归口的推荐性国家标准《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）（第四版）获得批准，并于2023年5月23日发布实施。
1995年，《造林技术规程》国家标准首次发布实施，2006年、2016年、2023年先后进行了三次修订，每次修订都有其时代背景和现实要求，有力促进了我国造林绿化事业的发展和林业重大工程的建设，对于规范、指导全国造林绿化工作，提升造林质量和成效，推动生态文明和美丽中国建设起到了极为重要的作用，已成为全国影响范围最广、采用引用最频繁的营造林标准之一。
2020年7月实施的新《森林法》和2021年5月国务院办公厅印发的《关于科学绿化的指导意见》，对新时期造林绿化工作提出了新的更高要求，国土绿化进入了高质量发展阶段，由数量向数量质量并重转变。《造林技术规程》（GB/T 15776-2023）的实施，对科学指导造林实践，高质量推进大规模国土绿化，进一步提升森林质量，如期实现碳达峰、碳中和等目标具有重要意义。
(责编：杨曦、高雷)
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