人民网北京6月13日电 （记者罗知之）今日，人民银行发布2023年5月社会融资规模存量统计数据报告，数据显示，5月末社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。

具体来看，对实体经济发放的人民币贷款余额为225.62万亿元，同比增长11.3%；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.87万亿元，同比下降20.1%；委托贷款余额为11.33万亿元，同比增长3.8%；信托贷款余额为3.78万亿元，同比下降6.7%；未贴现的银行承兑汇票余额为2.82万亿元，同比增长3.5%；企业债券余额为31.24万亿元，同比下降0.1%；政府债券余额为63.03万亿元，同比增长12.4%；非金融企业境内股票余额为11.03万亿元，同比增长11.3%。

从结构看，5月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.4%，同比高1个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额占比0.5%，同比低0.2个百分点；委托贷款余额占比3.1%，同比低0.2个百分点；信托贷款余额占比1%，同比低0.2个百分点；未贴现的银行承兑汇票余额占比0.8%，同比持平；企业债券余额占比8.6%，同比低0.9个百分点；政府债券余额占比17.4%，同比高0.4个百分点；非金融企业境内股票余额占比3.1%，同比高0.1个百分点。

(责编：罗知之、高雷)

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