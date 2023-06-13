第三届中非经贸博览会将于6月29日在湖南长沙举办
2023年06月13日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）6月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况，商务部副部长李飞介绍，第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办，主题为“共谋发展、共享未来”，是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。
李飞表示，中非经贸博览会是中非经贸合作的重要机制、地方对非经贸合作的重要窗口，对我国推进高水平对外开放、构建新发展格局具有重要意义。
“我们将深入贯彻落实党中央决策部署，汇聚各方资源、持续优化创新，强化服务保障、突出务实导向，进一步擦亮博览会品牌、提升博览会成效、扩大博览会影响，推动中非经贸合作高质量发展，构建高水平中非命运共同体。”李飞说。
(责编：杨曦、高雷)
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