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四部门：推动贷款利率稳中有降 引导金融资源精准滴灌

2023年06月13日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、工业和信息化部等四部门近日发布《国家发展改革委等部门关于做好2023年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），提出推动贷款利率稳中有降，引导金融资源精准滴灌。

《通知》指出，2023年降低实体经济企业成本工作部际联席会议将重点组织落实好8个方面22项任务。其中要求提升金融对实体经济服务质效。

一是营造良好的货币金融环境。实施好稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

二是推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用，推动经营主体融资成本稳中有降。

三是引导金融资源精准滴灌。用好用足普惠小微贷款支持工具，继续增加小微企业的首贷、续贷、信用贷。加快敢贷愿贷能贷会贷长效机制建设，继续开展小微、民营企业信贷政策导向效果评估，引导金融机构加大制造业中长期贷款投放力度，加强对创新型、科技型、专精特新中小企业信贷支持。

四是持续优化金融服务。健全全国一体化融资信用服务平台网络，深化地方征信平台建设，提升征信机构服务能力，扩展中小微企业信用信息共享覆盖面，提高征信供给质量和效率。推动信用评级机构提升评级质量和服务水平，发挥揭示信用风险、辅助市场定价、提高市场效率等积极作用。持续优化应收账款融资服务平台功能。继续实施小微企业融资担保降费奖补政策，促进中小微企业融资增量扩面，降低融资担保成本。

五是支持中小微企业降低汇率避险成本。强化政银企协作，加大中小微企业汇率风险管理支持力度。推动银行优化外汇衍生品管理和服务，通过专项授信、数据增信、线上服务和产品创新等方式，降低企业避险保值成本。

(责编：申佳平、高雷)
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