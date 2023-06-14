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广东广西云南等地有大到暴雨 华北黄淮等地有高温天气

2023年06月14日08:17 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，14日至15日，华南南部及云南、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

其中，6月14日08时至15日08时，广东中南部、广西东南部、福建东南部、台湾岛中北部以及云南南部和西部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东西南部沿海、西藏东南部等地局地有大暴雨（100-150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

此外，16日起，西南地区东部、江汉、江淮、黄淮南部、江南、华南等地将有中到大雨，局地暴雨或大暴雨过程。

未来三天，华北东部、黄淮及新疆、甘肃西部、内蒙古西部等地部分地区有35~39℃的高温天气，新疆吐鲁番等地最高气温将超过40℃。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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