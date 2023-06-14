广东广西云南等地有大到暴雨 华北黄淮等地有高温天气
2023年06月14日08:17 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月14日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，14日至15日，华南南部及云南、西藏东南部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。
其中，6月14日08时至15日08时，广东中南部、广西东南部、福建东南部、台湾岛中北部以及云南南部和西部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东西南部沿海、西藏东南部等地局地有大暴雨（100-150毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-60毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。
此外，16日起，西南地区东部、江汉、江淮、黄淮南部、江南、华南等地将有中到大雨，局地暴雨或大暴雨过程。
未来三天，华北东部、黄淮及新疆、甘肃西部、内蒙古西部等地部分地区有35~39℃的高温天气，新疆吐鲁番等地最高气温将超过40℃。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 当前已收获冬小麦面积达2.67亿亩 全国麦收进度过八成
- 人民网北京6月14日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，当前全国已收获冬小麦面积达2.67亿亩，进度过八成。 6月的鲁西北麦浪滚滚，到处呈现一派丰收景象。…
- 评论
- 关注