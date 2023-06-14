人民网北京6月14日电 （记者李栋）农业农村部小麦机收调度显示，当前全国已收获冬小麦面积达2.67亿亩，进度过八成。

6月的鲁西北麦浪滚滚，到处呈现一派丰收景象。近日，在山东省聊城市冠县斜店乡南史村，当地种植的黑小麦迎来了丰收。“通过土地流转，我今年带头种植的54亩黑小麦，亩产达1200多斤，订单价格比传统小麦每斤高0.4元，每亩能增收近500元。”村党支部书记赵怀震算了一笔夏粮丰收账，54亩黑小麦算下来能增收近3万元。

据了解，黑小麦是一种适应性强、稳定性和丰产性都很高的优质小麦新品种，营养价值高、经济效益好。回忆起种植黑小麦的历程，赵怀震最有发言权，去年麦收前，在冠县农业农村局的协调下，该村党支部奔赴河北省邯郸馆陶黑小麦种植现场学习取经，调研后下定了种植黑小麦的决心。“在种植环境和管理技术不变的前提下，全村第一年共种植黑小麦240亩。”

“蹚出新路就是要带领全村群众走上富裕路。”赵怀震介绍，种植黑小麦的成功模式吸引了附近村村民，为彻底打消村民顾虑，通过采取“党支部+合作社+电商”的经营模式，包括黑小麦深加工产品在内的农产品还实现了电商直播带货。“预计明年，斜店乡黑小麦种植面积将达到5000亩以上，可带来增收近300万元。”当地农业农村局相关负责人表示。

眼下，全国麦收重点已经向北推进至山东、山西、河北等省。同时，夏播夏管也进入关键时期。秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是粮食生产的大头。近日，农业农村部召开全国大豆玉米带状复合种植现场观摩交流会，相关负责人强调，“各地要聚焦重点问题、紧抓关键环节，破解制约瓶颈，坚定‘玉米基本不减产、增收一季豆’的目标不动摇，抓住播种保全苗这一关键环节，抓好封闭除草这一关键措施，为全年丰产丰收打好基础。”

(责编：王仁宏、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经