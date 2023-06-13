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商品更靓、成果更实……第三届中非经贸博览会亮点抢先看

2023年06月13日16:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月13日电 （记者杨曦）6月13日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍第三届中非经贸博览会及中非经贸合作有关情况，商务部副部长李飞介绍，第三届中非经贸博览会与前两届相比，有以下四个特点：

第一，平台影响更大。一是活动安排更丰富，我们秉持开放办会、合作办会的理念，会期内将举办各类活动近40场。二是活动规格更高端，首次设置由国家部委和机构主办的活动，国务院国资委、海关总署、国家市场监管总局、国务院参事室、国家中医药管理局、国家药监局、全国青联、全国妇联、中国贸促会将分别主办论坛或研讨会。三是活动议题更广泛，特别是首次聚焦中医药合作、质量基础设施、妇女交流、职业教育等领域安排论坛和研讨会，首次围绕特色轻工产品和纺织服装举办贸易洽谈会，更加契合非洲需求。

第二，展商采购商更多。本届博览会的参展商超1350家，比上届增长了55%，预计到会采购商和专业观众将达8000人，观展人次将突破10万。主展馆长沙国际会展中心将在7月1日至2日面向公众免费开放，分展馆中非经贸合作促进创新示范园将举办非洲好物网购节、直播带货、非洲咖啡师冠军挑战赛、非洲好物推介会等形式多样、内容精彩的活动，欢迎广大市民朋友前往参观、体验和购物。

第三，展览商品更靓。主展馆展览面积达10万平米，较上届增加近3万平米，展品数量更多、展示内容更加丰富。首次设立中非高质量共建“一带一路”成果展、中非妇女创新创业成果展。8个非洲主宾国将独立设展，展示本国特色和风格。马达加斯加的精油、赞比亚的宝石、埃塞俄比亚的咖啡、津巴布韦的木雕、肯尼亚的鲜花、南非的葡萄酒、塞内加尔的化妆品等非洲品牌商品将精彩亮相。

第四，合作成果更实。会期内，一批新的合作项目、协议和成果将集中发布，展示中非合作的新成就。目前，大会已征集到拟签约和对接的合作项目156个，金额超100亿美元。此外，中非贸易指数、中非经贸关系报告、人民币在非洲使用报告、“百企千村”中国企业在非履行社会责任经典案例等20项成果将集中发布。

(责编：杨曦、高雷)
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