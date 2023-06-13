人民网北京6月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，近日，太锡铁路桑根达来北至乌日图区间首锚段接触网导线成功架设，标志着太锡铁路内蒙古段工程正式进入接触网上部架线施工。施工黄金季，中国铁路呼和浩特局集团有限公司铁路建设现场捷报频传，包银高铁、集大原高铁、集通电化改造、太锡铁路等一项项重点工程按下“快进键”，为国家重大战略实施、稳定宏观经济大盘创造良好条件。

包银高铁是蒙西、宁夏、甘肃等西北地区连通京津冀和东北地区的快速通道。今年，包银高铁按工期加紧施工，计划完成内蒙古自治区境内402公里路基、两座黄河特大桥下部结构、磴口黄河特大桥主跨钢混连续梁30%进度，完成乌海黄河特大桥斜拉桥主塔、甘德尔山隧道成洞5300米施工任务。

集大原高铁是我国“八纵八横”高速铁路网呼和浩特至南宁通道的重要组成部分。今年，集大原高铁计划完成内蒙古自治区境内71公里路基工程及桥梁架设、隧道成洞3585米、丰镇隧道全隧贯通等施工任务。

据介绍，为确保优质高效完成年度建设任务，呼和浩特局集团公司加强技改工程项目组织，新街行车公寓、新街列检设施改造已于4月15日建成投产；积极推进临哈铁路增加5站扩能、呼和浩特东站北站房、呼和浩特南站机辆设施改造等项目，确保上半年建成投产；包头西车辆段货检设施改造计划于10月1日建成；扩建十八台行车公寓，呼和浩特局集团公司档案馆计划年内建成。

(责编：王连香、高雷)

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