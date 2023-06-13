人民网北京6月13日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、工业和信息化部等四部门近日发布《国家发展改革委等部门关于做好2023年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），提出对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。

《通知》指出，2023年降低实体经济企业成本工作部际联席会议将重点组织落实好8个方面22项任务。其中要求缓解企业人工成本压力。

一是继续阶段性降低部分社会保险费率。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。

二是延续实施部分稳岗政策。对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。

三是加强职业技能培训。开展大规模职业技能培训，共建共享一批公共实训基地。继续实施技能提升补贴政策，参加失业保险1年以上的企业职工或领取失业保险金人员取得职业资格证书或职业技能等级证书的，可按标准申请技能提升补贴。

(责编：申佳平、高雷)

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