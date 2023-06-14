工商银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行地处北京商务中心区、“两区”建设核心承载区，行内外同业称之为CBD支行。该行深入践行二十大精神，创新发展方式，优化服务理念，切实把自身经营发展融入国家、首都、区域发展大局之中，紧跟战略发展“主旋律”、找准稳健发展“平衡点”、巧踩复工复产“节奏点”、争当服务实体“领头雁”，加快形成与服务新发展格局、推动高质量发展相适配的经营发展新质态。

服务经济本源，牢牢把握实体经济发展核心

自成立以来，该行胸怀“大格局”，紧紧围绕北京“四个中心”建设目标和“两区”发展战略，牢牢把握经济恢复进程、两区发展纵深推进、对外开放进一步扩大等良好契机，研究制定了《自贸试验区国际商务服务片区支行2022-2024年发展战略规划》，始终把担当作为落在行动上，不仅仅停留在口号上。狠下“真功夫”，为实现高质量发展，该行始终立足于实体经济发展的着力点，深耕制造强国、质量强国、数字中国战略，密切关注辖内客户重点布局及发展规划，锁定重点战略金融服务方向，一步一个脚印打造“穿越周期”的发展能力，坚持服务实体经济本源不动摇。2023年一季度，该行制造业、战略新兴投放水平分别较年初增长49.24%、36.54%，绿色信贷融资占比达54.55%，通过加快布局新领域、拓展新市场、培育新动能，全力支持为构建以实体经济为支撑的现代化产业体系释放新的动力。

激发经济活力，切实落实两个“毫不动摇”

民营经济已成为推动我国经济发展、优化产业结构、扩大社会就业的重要力量，迈上高质量发展新阶段，民营企业充满机遇、大有可为。从实践来看，该行致力于支持民营企业和民营经济发展壮大，强化金融稳定保障体系。通过接地气、聚人气、冒热气的服务模式，围绕北京地区民营“1+4”百强企业，制造业龙头、单项冠军、专精特新小巨人等名单客户，做好“服务进民企，助力稳大盘”走访计划；通过有速度、有力度、有温度的工作态度，成功获批入驻朝阳区中小企业金融服务平台，率先取得朝阳区首批纾困企业名单，逐户定制服务方案，不断深化对小微企业、民营经济等市场主体的金融服务，营造良好环境和提供更多机会，加快优化服务结构，持续提升重点领域服务精准度，激发非公有制企业的活力和创造力。2022年以来，支持民营企业融资累计投放104.17亿元；疫情期间，成立普惠专营团队，小微客户服务体量年增速超过100%，切实助力稳增长、稳就业；持续鼓励支持民营企业调整产业结构、转换增长动力，推动非公有制金融服务迈向高质量发展新阶段。

着力扩大内需，提升数字金融服务质量

近年来，我国发展环境和条件都发生了深刻变化，扩大内需对于构建国内大循环经济格局、深化高质量供给侧结构改革意义重大。工行CBD支行直面市场需求和群众关切，通过立足CBD区域特色，把巩固经济回升基础，恢复和扩大消费摆在首要位置，以满足人民日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，持续打造线上化、数字化、智慧化和专业化的服务能力，聚焦惠民金融场景，打造民生服务体系，搭建场景金融，探索金融与居民消费、企业服务的融合点。为了让群众安心消费、放心消费、舒心消费，借助国贸、华贸商圈资源引流获客，打造“线上+线下”“收单+获客”“消费+分期”“网点+商圈”的全方位商圈场景；布局北京市重点文旅集团场景生态，覆盖吃、住、行、游、购、娱等旅游主业六大要素，打造支行场景服务模式范例；用好手机银行线上经营“主阵地”，打造综合服务主入口和营销服务主平台，持续发挥数字金融优势，丰富群众支付渠道，深挖CBD区域内需潜力，坚定实施扩大内需战略、培育完整内需体系，助力国际消费中心城市建设。

坚定互利共赢，推进区域高水平开放

坚持和推进高水平对外开放、与世界形成互利共赢，已经成为新时代对外开放的重要指南，工行CBD支行积极适应更加主动的开放战略，以服务“两区”建设为支点驱动创新，挖掘自贸新政战略转型机遇。全面展现新的气象，积极搭建金融自贸试验平台，带动自身经营转型和周边企业发展，加强顶层设计，完善机制建设，制定《“打造境内外汇业务首选银行战略”实施方案》。凝聚积蓄新的势能，通过抢抓“两区”发展机遇，提升需求沟通力、业务沟通力、政策沟通力，持续提升国际业务市场地位及影响力，打造“CBD区域外汇业务首选银行”。努力实现新的突破，重点聚焦“进出口、走出去、代理行与境外机构、跨国公司、新兴产业和跨境资金集中运营”六大核心客群，以专业能力托举优质服务，助力实现投资贸易更加自由化、便利化，实现包括本外币一体化账户试点、跨境人民币便利化、单一窗口等首笔首单，同时成为首批开展海外人才用汇便利化业务的4家支行之一，在跨境金融领域发挥特色。2022年，实现北京自贸区内1亿美元最大规模NRA结汇，同年3.2亿人民币最大规模NRA购汇；2023年以4.77亿元NRA购汇再创规模新高，成功落地全国首家新设外商独资券商基本账户和资本金账户，打造更全面、更优质、更专业的“一站式对外金融服务”，为形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局提供内生动力。

弘扬工匠精神，凝聚金融服务力量

工匠精神是时代精神的生动体现，折射着工行CBD支行矢志不渝、坚定做好实体金融服务的精神风貌。持之以恒，跬步千里，该行长期深耕客户需求与合作潜力，不摆“烂摊子”，不搞“一刀切”，赋能客户实现可持续发展。愿为“渡人梯”，助力复工复产，某市属重点文旅企业，与工行合作超过20年，在疫情期间承担了重大社会责任，是北京地区重要的民生保障企业，受疫情影响较大，支行通过“加”信心、“加”动能、“加”补贴，“减”费用、“减”利息、“减”障碍，在贷款利率优惠、消费补贴等多方面争取优惠政策支持，与集团在信用卡业务、收单业务、存贷款业务等多方面合作，全力支持其复工复产，以实际行动和以高质量的金融服务，支持让利惠民企业，保障商业消费等板块的经济复苏。乐做“嫁衣裳”，助力民生保障，与某跨国谷物粮油集团从支行建行初期建立信贷关系，从补充流动性需求起步，持续提升支持力度，在2020年疫情爆发初期，为其快速发放防疫贷款12.5亿元，有力保障疫情防控期间稳定民生物资供应，交得其道，千里同好，双方合作范围不断扩展，本外币一体化合作持续深入，年度集团授信达上百亿元。久久为功，善做善成，以担当作为、真抓实干作为最朴素的服务方法论，打造工行服务的金牌名片。

该行将充分发挥实体经济在经济高质量发展中的重要作用，把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效，在深化北京地区、“两区”建设金融服务中，更好发挥国有大行服务新发展格局、助推高质量发展的支柱作用，奋力书写首善之区高质量发展新篇章。（马晓超、余馨雨）

(责编：曹淼、李源)

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