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西南地区三大铁路干线集中修圆满收官

2023年06月14日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，6月9日，为期52天的襄渝、达成、成昆铁路集中修圆满收官。

襄渝、达成、成昆线作为进出西南地区的三大铁路干线，因客货运输繁忙，线路设备均出现一定程度损耗。4月中旬，中国铁路成都局集团有限公司同步启动3条线路的大规模集中修，全面提升线路设备质量。达州工务段、遂宁工务段、西昌工电段、成都工务大机段等30家单位集结7000余名干部职工，兵分三路奔赴集中修各条战线，对线路、桥梁、隧道、接触网、道岔等设备进行全面检修，确保列车安全平稳运行。

5月以来，成昆铁路途经的大小凉山地区持续高温天气，而襄渝、达成铁路部分区段又经受着大到暴雨侵袭，集中修作业面临挑战。遂宁、广安两地指挥部积极做好极端天气监测防范工作，组织各单位严格落实施工安全管控，共同编制施工、行车组织、人身安全等方案，认真执行施工作业“三清点、一确认”制度和路材路料堆放规定，并由各站区施工协调小组协调解决现场问题，做好后勤保障，最大限度降低施工对运输的影响，确保安全万无一失。

针对结合部工作实际，各单位充分发挥党组织战斗堡垒作用，成立大修集中修功能型联合党支部，引领广大党员冲锋在前，积极投身大修集中修主战场。机械化作业设备的广泛运用也为此次集中修提供了强力支持，实现了效率和质量的“双提高”。

据了解，此次集中修共投入大型养路机械、路用列车等设备700余台，完成机械化大修换枕2.9万根、大修清筛109公里、大修换轨155公里、大修换岔82组、线路大机捣固800公里、道岔捣固544组、线路大机打磨556遍公里、道岔打磨208组。

(责编：王连香、高雷)
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