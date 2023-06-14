原标题：银企合作 共赢发展 岚图汽车获多家银行授信150亿元

近日，岚图汽车获多家银行授信150亿元。6月13日，岚图汽车与中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中信银行、招商银行正式签署银企战略合作协议。同时，岚图汽车还与武汉经开产投集团战略签约，双方将在园区开发、资产经营、绿色出行等各领域，充分发挥自身优势并开展广泛合作，共同寻求更大发展机会。本次战略合作进一步体现了市场对岚图发展的信心，是对岚图硬实力和软实力的充分肯定，也将为岚图高质量发展提供稳定的资源保障和有力支持。

签约仪式上，东风公司党委常委、副总经理、岚图汽车董事长尤峥表示，本次战略合作，既是岚图与金融伙伴携手共筑汽车营销创新的重要实践，也是积极促进新能源汽车产业高质量发展的切实行动，标志着岚图与金融伙伴开启新的合作篇章，将进一步助力岚图创新突破，为岚图事业发展提供稳定的资源保障。

银行合作伙伴代表、工商银行湖北省分行副行长兼武汉分行行长邱世杰表示，岚图汽车整合了东风公司50多年造车技术与优势资源，是以用户为中心的实力派科技型企业。以此次签约为契机，工商银行将紧密围绕岚图汽车发展规划，进一步加大对投融资、现金管理、供应链创新等方面的支持力度，持续深化战略合作关系，助力岚图汽车可持续、高质量发展。

岚图汽车CEO卢放表示，经过三年多的发展，岚图建立扎实的发展体系，形成自主可控的研产供销全链路体系、先进完备的高端新能源整车生产智造体系、具备全球竞争力的核心技术全栈自研体系、锐意改革的人才队伍和组织体系。岚图汽车获得银行授信、与武汉经开产投集团战略签约，显示出市场对岚图企业实力、抗风险能力、发展潜力的看好。后续，岚图将进一步加大产品研发和营销投入，加快技术落地转化，推出更多的极致产品，在新能源汽车的新赛道上扎实地走下去。

全栈自研 打造具备全球竞争力的领先技术优势

岚图坚持正向研发，以技术创新打造自身的“护城河”，把发展主动权牢牢掌握在自己手中。岚图加强原创性、引领性科技攻关，以不断提升智能座舱、智能驾驶、新能源等领域技术水平为目标，以技术创新为牵引力，打造高效的研发体系及体制机制，驱动在电动化、智能化、模块化、通用化技术领域的不断突破，形成了以ESSA原生智能电动架构、中央集中式SOA电子电气架构、智驾与云平台、开发者平台、800V快充、集成热管理模块等一批行业领先的创新技术，核心技术基本实现全栈自研。岚图自研的ESSA原生智能电动架构，是正向开发的多动力架构，将开发周期缩短至少12个月。岚图的中央集中式SOA电子电气架构，是具有领先优势的“软件定义汽车”架构，将车辆控制、动力、智能驾驶、智能座舱四域合而为一，带来更高阶的智能驾驶体验和更多元的车联网使用体验。面向未来，岚图积极开发氢动力、固态电池、异步电机、轮毂电机等前沿技术，进行多技术路线布局，提升企业技术储备。

从2020年至今，岚图在不到三年时间里，平均每年申报专利近600件。截至2023年5月，岚图在国内累计布局申请专利2197件，海外布局申请专利50余件，其中包括发明专利1820件。同时积极参与省部级重大科研课题，如下一代自动驾驶课题研究及应用开发项目，成果正逐步应用于岚图量产车型中。以完备和领先的研发能力，岚图不仅保障了每年投产一款车型的开发计划，还通过技术共享，在新一代信息技术、人工智能、新能源、绿色环保等方面助力合作伙伴共同发展。

高端智造 构建自主可控的生产制造及供应链体系

源于东风公司半个世纪的造车积累和对前沿生产技术的把控，岚图自建智能制造工厂，构建了自动化、柔性化、智能化、绿色化的生产智造体系，并依靠东风公司强大的资源整合能力，打造了完整、优质的供应链体系，确保把产能和供应链安全牢牢掌握在自己手中。

岚图高效智能的冲压车间、全自动焊装车间、无尘化智能环保涂装车间、全自动树脂车间以及数字化总装车间，能够同时满足轿车、MPV、SUV等5种车型的共线随机混流生产，自动化、柔性化能力行业领先，其中，冲压、焊装、树脂等车间实现100%自动化生产。运用5G和大数据技术融合生产制造，岚图构建数字化车间与实体车间相融合的生产数字孪生，通过AVI无线射频识别，MES系统以及关键工序过程可视化和关键设备在线监测等技术，实现精益生产，保证产品的“零不良率”。

在供应链方面，岚图关注汽车生产全生命周期，大量使用中国本土供应商，与湖北省、武汉市企业的产业协同，助力湖北省高端新能源汽车产业转型升级，与供应商共生共构，共同进化。岚图整合数字化和大数据，打造高效管理的智慧供应链，通过一站式服务平台建立精益订货模式和“网络化大物流”体系，构建快捷、安全、稳定的物流网络。

在汽车行业绿色转型的大背景下，岚图践行低碳理念，实行产业链全生命周期的绿色制造，打造绿色产品。岚图拥有武汉市最大的分布式光伏项目，是工信部、科技部、财政部、商务部四部委联合印发的《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》试点单位。在产品上，岚图采用绿色环保材料和制造工艺，并建立报废汽车回收体系，实现报废汽车拆解产物高值化利用，在汽车全生命周期减少碳排放，构建绿色生态解决方案。

锐意改革 打造高素质人才队伍和高效率组织体系

从成立之始，岚图就承载着东风公司品牌向上和探索新体制机制的双重使命，是东风集团推动国企改革向纵深发展和推进国有企业高质量发展的重要力量。2022年2月，岚图入选国务院国资委“双百企业”，承担起国企改革先锋的重要责任，发挥改革的示范突破带动作用。当前，岚图以系统化的能力打造从决策到管理到执行的敏捷性组织，支撑差异化的体系建设，让治理结构更加科学完善、经营机制更加灵活高效、创新能力和市场竞争力显著提升。

岚图厚植产业发展“人”的优势，充分发挥人的能动作用和首创精神，采用市场化“选人”“用人”机制，打造“黄金人才”聚集地。在研发人才队伍建设上，岚图以电动化和智能化为核心方向，集聚高端燃油车品牌、造车新势力、互联网企业等行业尖端人才，人才队伍连年增长；在营销人才队伍建设上，岚图制定营销人才专项培养计划，搭建支撑高端品牌形象和三位一体运营能力的高效营销团队；在技能人才队伍建设上，岚图大力培育和弘扬工匠精神，涌现出全国青年岗位能手、湖北省杰出青年岗位能手、武汉黄鹤英才、武汉市劳模等基层典型员工；在管理人才队伍建设上，岚图把完善制度和机制改革紧密结合，着力构建全周期评价机制，有效提升管理团队的素质和活力。

面对企业数字化转型，岚图已形成“6+N+1”全价值链数字孪生体系，以数据驱动业务高效决策。围绕新产品、新零售，岚图构建数字营销平台、智能办公平台、技术中台、企业大数据中台等6大数字化管理平台，打通内部各管理环节，推进可视化管理模式普及，打造数据驱动、敏捷高效的经营管理体系，为研产供销服全价值链业务决策赋能。

作为用户型科技企业，岚图汽车始终坚持“品牌联动，共创共享”的发展战略，建立了超过300家战略合作伙伴体系，形成了开放开拓、合作共赢的发展态势。以本轮授信为起点，岚图将与更多合作伙伴共筑汽车产业创新高地，推进新能源与智能网联汽车产业高质量发展，助力中国新能源汽车事业跑出“加速度”。

(责编：董童、李源)

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