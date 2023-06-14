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国家发改委：3方面缩小区域间营商环境差距

2023年06月14日16:40 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）“由于基础条件、发展状况不平衡等影响，各地落实营商环境改革事项的成效有差异，部分地方仍然存在‘办事繁、问询难、多头跑、来回跑’等现象。”6月14日，国家发展改革委副秘书长袁达在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，将从3方面缩小区域间营商环境差距。

袁达指出，去年以来，国家发展改革委积极鼓励和支持各地因地制宜优化营商环境，着力缩小区域间营商环境差距。

一是加快补齐短板。组织开展《优化营商环境条例》（以下简称《条例》）落实情况“回头看”，督促《条例》落实不到位的地区加快健全配套政策，出台改革任务清单，着力破解经营主体反映强烈的堵点问题。

二是发挥示范作用。印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》《关于推动长江三角洲区域公共资源交易一体化发展的意见》，更好发挥长三角三省一市比较优势，进一步带动全国范围营商环境建设。

三是加强地区协同。持续做好优化营商环境各领域改革经验的梳理总结和复制推广，鼓励各地区互学互鉴推出原创性改革举措，营造竞相优化营商环境的良好氛围。

袁达表示，下一步，国家发展改革委将围绕缩小区域间营商环境差距，重点做好3方面工作。

一是促进薄弱区域加快改革步伐。指导和督促营商环境改革相对滞后地区落实落细《条例》，聚焦经营主体集中反映的普遍性、深层次问题加快改革步伐，探索差异化营商环境优化路径，提升政府服务意识和服务能力，打通改革落地见效“最后一米”。

二是支持重点区域对标国际先进先行先试。继续服务保障国家重大战略，加快推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区等打造一流营商环境，以点带面、提质扩面，引领带动各地对标先进加力优化营商环境。

三是鼓励各地方因地制宜争创细分领域标杆。充分考虑城市发展水平和基础条件，因地制宜、因城施策，建设更多营商环境特色品牌，形成百舸争流的创新局面。

(责编：申佳平、高雷)
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