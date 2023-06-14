人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海关总署多方面服务外贸企业高质量发展

2023年06月14日16:39 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）“6月12日，海关总署在海关职责范围内，推出了海关优化营商环境16条。”在今天召开的国务院政策例行吹风会上，海关总署综合业务司司长吴海平介绍道，推出这16条目的就是为了营造市场化、法治化和国际化一流营商环境作出海关贡献。

据悉，海关优化营商环境16条将主要从四方面服务外贸企业发展。

在畅通进出口物流方面，海关总署着眼于效率提升，推出了包括扩大“船边直提”“抵港直装”“联动接卸”等便利化措施的试点范围，保障属地查检鲜活易腐商品绿色通道的畅通运行，优化高新技术设备监管查验流程，加快重要农产品检疫准入，加快进口水泥等大宗资源商品检验放行等措施。旨在持续提升跨境物流的效率。

在促进跨境贸易便利化方面，海关总署继续组织开展年度促进贸易便利化专项行动，同时深入推进国际贸易“单一窗口”建设，在具备条件的口岸开展“智慧口岸”建设试点。另外，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），服务自由贸易协定更好发挥效能，进一步推动贸易自由化便利化。

在帮助企业减负增效方面，进一步加强对外贸企业服务的相关内容。经过调研，海关总署针对企业最为关注的降成本、增便利诉求，在16条中有针对性地提出了许多措施。比如进一步便利企业办理出口退税，加大“专精特新”企业信用培育力度，推动AEO企业在境内外享受通关便利。同时，海关总署还进一步扩大主动披露政策的适用范围，为企业提供容错、纠错守法便利的通道。同时，做好技术性贸易措施咨询服务，帮助企业应对不合理的贸易壁垒，强化自主品牌知识产权海关保护，帮助企业拓展国际市场等。

在服务外贸创新发展方面，海关总署首先是继续大力支持跨境电商等新业态健康发展，有序开展跨境电商海关监管综合改革。同时，加快推进综合保税区综合改革，不断完善政策和拓展功能，充分发挥综合保税区开放高地作用。并且还出台了促进边境贸易创新发展和支持保税维修新业态持续发展等相关措施，激发贸易新动能。

下一步，海关总署将着力抓好各项政策措施的落实，要求各关对16条因地制宜出台细化配套举措，加强落实情况反馈，增强政策措施的协同性。同时，巩固深化“海关关长送政策上门”服务，加强政策措施宣传解读，深入企业送政策、听意见、解难题，有针对性地解决企业面临的实际困难，确保政策措施落到实处，让企业有更多实实在在的获得感。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署多方面服务外贸企业高质量发展
　　人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）“6月12日，海关总署在海关职责范围内，推出了海关优化营商环境16条。”在今天召开的国务院政策例行吹风会上，海关总署综合业务司司长吴海平介绍道，推出这16条目的就是为了营造市场化、法治化和国际化一流营商环境作出海关贡献。…
今年前4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元
　　人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）今日，在国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国透露，今年1-4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。 据悉，税务部门一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，今年以来，结合主题教育活动，聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造良好的税收营商环境。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部