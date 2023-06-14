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今年前4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元

2023年06月14日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）今日，在国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国透露，今年1-4月，全国新增减税降费及退税缓费4689亿元。

据悉，税务部门一直致力于推动市场化、法治化、国际化的税收营商环境建设，今年以来，结合主题教育活动，聚焦经营主体需求，对标国际先进水平，围绕优惠政策享受、便捷办税缴费、税收执法监管等综合施策，为高质量发展营造良好的税收营商环境。

在提效税费政策落实，打造惠企减负担的税收营商环境方面，税务部门不折不扣落实党中央、国务院作出的延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策的决策部署，确保政策红利精准直达经营主体。今年已发布优惠政策即问即答共计41个问题；建立全国统一的9大类4层级4219个税费知识标签体系，今年已精准推送税费优惠政策2.09亿户次；今年已向1892万户大中型、“专精特新”等企业推送减税降费红利账单。

在提速税费智能办理，打造便捷高效能的税收营商环境方面，税务部门拓展非接触事项范围，试点增值税留抵退税“智能预填”、出口退税“免填报”等功能。目前已实现96%的税费事项、99%的纳税申报可网上办理，全国社保缴费“网上办”“掌上办”业务量占比达95%以上。试点数字人民币缴纳税费功能，今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元。创新征纳互动服务，通过智能应答、三方视频等，辅导纳税人解决线上办税缴费问题，今年以来提供互动服务148万次。

在提升税收执法效能，打造公平可预期的税收营商环境方面，税务部门对６项税务事项推行说服教育、约谈警示、风险提醒等非强制性执法方式。在长三角、京津冀、川渝、东北等地区统一税务行政处罚裁量基准，推进区域间执法协同统一。严厉打击恶意偷逃骗税等违法行为，今年1-5月，全国税务部门依法查处违法纳税人4.1万户，挽回各类税款损失651亿元。

下一步，税务部门将继续深入贯彻党中央、国务院决策部署，积极回应经营主体关切，推出更多利企便民措施，努力在推动高质量发展上创造新业绩。

(责编：杨曦、高雷)
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