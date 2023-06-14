人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）今日，在国务院政策例行吹风会上，海关总署综合业务司司长吴海平表示，近年来，海关坚持“创新、包容、审慎、协同”的理念，针对跨境电商发展趋势和特点，出台了不少不同于传统贸易的通关管理制度，“量体裁衣”打造了适合跨界电商特点的海关监管模式，有力促进了跨境电商健康持续发展。

据介绍，6月12日，海关总署在海关职责范围内，推出了优化营商环境16条，在这个16条中，服务外贸创新发展措施主要体现为“三个更好”。

第一，更好支持新业态持续健康发展。聚焦企业的需求，有序开展跨境电商海关监管综合改革，提升跨境电商网购保税进出口监管标准化水平。针对企业退货的痛点，优化跨境电商商品进出口退货措施，完善升级退货中心仓功能，试点开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式，研究扩大跨境电商一般出口商品跨关区退货试点，解决企业退货难题。另外，大力支持保税维修新业态发展，拓展保税维修业务范围。

第二，更好服务加工贸易等创新发展。创新海关监管机制，优化作业手续，进一步推进加工贸易便利化，促进加工贸易持续健康发展和产业链供应链稳定。同时，加快推进综合保税区的综合改革，研究出台新一轮支持综合保税区高质量发展的措施，进一步完善政策、拓展功能、简化手续、优化服务。另外，优化边民互市贸易监管，对边民互市贸易落地加工商品实行相关便利化通关措施，促进边境贸易创新发展。

第三，更好激发企业创新活力。首先，重点激发“专精特新”企业成长活力，加强“专精特新”企业成长培育。同时，进一步扩大主动披露政策适用范围，对符合要求的企业依法从轻、减轻或者不予行政处罚，依法减免缴纳税款滞纳金，为企业提供容错纠错、守法便利通道。充分发挥知识产权海关保护对于保护企业创新的重要作用，强化知识产权海关保护，开展“龙腾行动2023”“蓝网行动2023”，保护守法企业创新发展。

(责编：杨曦、高雷)

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