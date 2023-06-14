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国家发改委：规范涉企行政执法 杜绝“一刀切”“运动式”执法 

2023年06月14日16:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）“法治是最好的营商环境。”6月14日，国家发展改革委副秘书长袁达在国务院政策例行吹风会上表示，要规范涉企行政执法，严禁未经法定程序要求普遍停产停业，杜绝“一刀切”“运动式”执法。

袁达介绍，近年来，我国营商环境的制度体系不断完善，《外商投资法》及其实施条例、《优化营商环境条例》等法律法规陆续出台，各地区、各部门加快推进优化营商环境，制定实施了一批地方性法规规章、部门规章，通过创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，不断提升我国营商环境的法治化水平，为各类经营主体投资兴业营造稳定公平透明、可预期的良好环境。

袁达指出，下一步，将坚持问题导向，进一步打通堵点，提升营商环境法治化水平。重点做好3个方面工作。

一是健全营商环境法律制度体系。加快完成与《优化营商环境条例》要求不一致的法规政策文件修订废止工作，持续完善优化营商环境“1+N+X”法规政策体系。这里的“1”指国家《优化营商环境条例》，“N”指各部门制定的相关领域单行法规政策，“X”指各地区出台的配套法规政策。在巩固已有改革成果的同时，将行之有效并可长期坚持的做法逐步上升为制度规范。不断完善政策制定实施机制，制定涉企政策时严格落实评估论证、公开征求意见、合法性审核等要求，重大涉企政策出台前充分听取相关企业意见。

二是规范涉企行政执法。深化推进综合监管改革，健全行政裁量权基准制度，防止“任性执法、类案不同罚、过度处罚”等。根据企业信用状况，采取差异化的监管措施。严禁未经法定程序要求普遍停产停业，杜绝“一刀切”“运动式”执法。全面实施跨部门联合“双随机、一公开”监管，进一步扩大多部门联合监管范围和频次，完善监管方式，推动监管信息共享互认，避免多头执法、重复检查。

三是加强经营主体权益保护。推动健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度，严格执行产权保护司法政策，明确和统一裁判标准。全面推广知识产权纠纷快速处理制度。加大惠企政策宣传解读力度，提高涉企法规政策知晓度和获得感。运用大数据等手段实现惠企政策精准推送，推动惠企政策快速兑现、应享尽享。

(责编：申佳平、高雷)
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