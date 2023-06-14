人民网北京6月14日电 （记者刘沛然、王震）在今天举行的国务院政策例行吹风会上，国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，十年来，税务部门共推出了620项惠企便民举措，纳税人缴费人普遍反映，持续优化了税收营商环境，也推动税费服务实现四个转变。

据介绍，四个转变一是从线下服务为主向线上线下服务并重转变。“非接触式”事项范围拓展至233项，覆盖全部主要办税缴费事项。企业社保缴费全面实现“网上办”，个人社保缴费基本实现“掌上办”。在全国各地电子税务局同步上线“非居民跨境办税”场景；推广跨省异地电子缴税，实现足不出户跨省缴税，今年办理跨境缴税5566笔、70.5亿元。今年再对13项涉税费资料实行容缺办理，再对6项税务证明事项实行告知承诺制，减少资料报送。

二是从受理咨询式服务为主向按需主动供给式服务为主转变。依托电子税务局，自动推送留抵退税、出口退税等提示，逐步实现纳税人在线退税；主动推送征期信息、系统操作、热点难点等办税提示，进一步便利办税缴费。

三是推动从共性服务为主向共性个性服务并重转变。在做好共性服务的基础上，加强对纳税人办税习惯和服务需求的智能分析，提供“猜你想问”“热点问题”等个性化问题解答。为老年人、残疾人等特殊人员提供一站式全程服务。利用税收大数据分析，精准匹配上下游供需企业，今年以来帮助2982户企业有效实现购销金额约75亿元。

四是推动从注重程序性服务向更加注重权益性服务转变。建立税务规范性文件权益性审核制度，健全税费服务诉求解决机制，常态化、制度化解决纳税人最关心的问题。完善纳税信用修复机制，今年已有148万户企业实现纳税信用级别修复提升。

下一步，税务部门将继续坚持人民至上、守正创新，聚焦纳税人缴费人急难愁盼问题，接续推出更多新举措。积极运用智能技术，推动便利化办税缴费服务迭代升级，进一步提升税费服务精细化、智能化、个性化水平；将权益性服务贯穿经营主体全生命周期，更好推进办实事解民忧，为服务高质量发展营造良好的税收营商环境。

(责编：杨曦、高雷)

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