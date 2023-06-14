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张勇对话西门子CEO博乐仁：AI时代不持续转型就会落伍

2023年06月14日16:40 | 来源：环球网
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原标题：张勇对话西门子CEO博乐仁：AI时代不持续转型就会落伍

6月14日，在2023西门子数字经济论坛上，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇与西门子董事会主席、总裁兼CEO博乐仁，围绕数字经济的未来进行了对话。张勇认为，对任何企业而言，无论来自哪里、无论如何诞生，未来如果无法在AI时代持续转型，将会在新技术浪潮中落伍。

他表示，由于生成式AI技术的发展，我们看到了完全不一样的数字化未来，所有行业都能通过AI重塑。人类正在迈入智能化的世界，每个人、每个家庭未来都会有一个专属的智能助手或智能家庭医生。这将是一个全新世界，相信在未来10到15年将成为现实。

正是基于这样的判断，张勇表示，对任何企业而言，无论过去取得多么卓越的成就，如果未来无法在AI时代持续转型，将在新技术浪潮中落伍。他认为，未来所有行业都可能通过AI来进行重塑，AI大模型将通过“As a Service 即服务”的模式，为特定行业或客户，量身打造解决方案、算法以及人工智能模型。其中，工业领域将在未来10年出现爆发性增长机遇。

对此，博乐仁深表认同。他谈到，工业领域的数字化水平仍有待提高，很多中小企业缺乏技术能力、相关知识与经验，同时生态体系也有待建立，以构建便于部署和使用的平台。西门子推出的开放式数字商业平台西门子Xcelerator，将加速工业领域的数字化进程。

博乐仁认为，未来，数字化将前所未有地覆盖到各个领域，进入全新阶段，一个可以称之为“工业元宇宙”的新阶段。工业元宇宙正是对现实世界和数字世界完全沉浸式的数字化呈现。云计算、人工智能、边缘计算等技术，都将加速让这一设想成为现实。任何公司如果错失今天的数字化机遇，将会成为明天的失意者。

张勇表示，从阿里巴巴的视角来看，希望不仅提供某项技术，而能为客户和合作伙伴提供一套完整的技术栈，助力企业的数字化和智能化进程。其中包括亚洲最大的云基础设施平台、功能丰富的PaaS平台及近期发布的自研AI大模型通义千问。未来，各行各业都有机会运用阿里巴巴的“模型即服务”，为特定行业或特定企业，量身打造解决方案、算法以及人工智能模型。

(责编：董童、李源)
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