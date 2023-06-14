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国家发改委：近期将推进与有关银行建立投贷联动试点合作机制

2023年06月14日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日，国家发展改革委副秘书长袁达在国务院政策例行吹风会上表示，近期将推进依托投资项目在线审批监管平台，与有关银行建立投贷联动试点合作机制。

袁达表示，深化投资项目审批制度改革，是激发市场活力、促进投资高质量发展的重要举措。近年来，国家发展改革委围绕助力扩大有效投资，推动投资项近期将推进目审批制度改革取得积极成效。

一是企业投资主体地位进一步巩固。深入落实《关于进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见》，进一步优化简化投资项目审批程序，持续深化“一网通办”。近3年，备案类项目数量占企业投资项目比重超过98%。

二是投资决策水平进一步提升。加强对投资项目前期工作的政策指导，制定印发投资项目可行性研究报告编写大纲，并针对地方、企业、咨询机构和金融企业开展了系列专题培训，以高质量可行性研究工作促进投资决策科学化水平提升。

三是投资制度体系进一步完善。适应投资管理新形势、新要求，在系统梳理现行有效的投资管理规章、规范性文件的基础上，集中修订和废止了一批规章、规范性文件，切实维护投资管理法规制度体系的统一性和协调性。

四是投资管理方式进一步创新。各地结合实际，积极探索投资管理新模式，例如，有的地方协同推进“承诺制”“区域评估”等改革，大幅压减审批时间；还有的地方依托投资在线平台统筹建设管理系统，持续深化投资审批“一网通办”。

袁达指出，下一步，国家发展改革委将坚持系统观念，突出问题导向，聚焦企业和地方反映的堵点难点问题，纵深推进投资项目审批制度改革，为促进投资高质量发展提供有力支撑。近期将重点推进3方面工作。

一是加强投资领域相关改革的衔接。坚持“项目跟着规划走、要素跟着项目走”原则，加强投资项目审批制度改革与用地、环评、报建等领域改革的衔接，确保改革协同发力。继续加大投资审批数据资源共享力度，着力推进跨层级、跨部门的审批数据共享、业务协同。

二是提升投资主体融资便利化水平。依托投资项目在线审批监管平台，与有关银行建立投贷联动试点合作机制，促进投资项目审批数据与银行信贷等信息资源的整合共享，为银行发现投资项目价值、高效审贷提供权威信息支撑，引导银行为重点项目提供更加精准的融资支持，助力投资主体融资便利化。

三是持续推广地方创新经验。总结地方在开展“项目分层确权”“联合验收”等方面的经验做法，适时在全国范围内进行推广。研究拓展投资领域“承诺制”改革的范围，指导地方着力向报建审批领域延伸，重点推动解决报建审批程序繁琐、周期长、项目落地慢等问题。

(责编：申佳平、高雷)
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