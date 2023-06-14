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国家发改委：将研究出台更大力度吸引外资的政策措施

2023年06月14日17:10 | 来源：人民网
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人民网北京6月14日电 （记者申佳平）6月14日，国家发展改革委副秘书长袁达在国务院政策例行吹风会上表示，将研究出台更大力度吸引外资的政策措施。

袁达指出，近年来，国家发展改革委和有关部门持续推进高水平对外开放，大力营造市场化、法治化、国际化营商环境，不断提升贸易投资自由化便利化水平。

今年1月1日，新版《鼓励外商投资产业目录》正式施行，新增了239条鼓励条目，新增条目达到历年来新高，鼓励外商投资的行业、领域进一步扩大。重点是引导各类外资更多投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域和中国中西部、东北地区。今年以来，各地纷纷加大吸引外资力度、抓紧签约落地外资项目，前4个月，我国新设立外资企业数量同比增长31.1%，实际使用外资金额4994.6亿元，同比增长2.2%。其中，制造业实际使用外资同比增长4.1%；高技术产业实际使用外资同比增长12.8%。这些项目对于优化产业结构、推动区域协调发展、助力构建新发展格局发挥了积极作用。

袁达表示，下一步，将全面对接国际高标准市场规则体系，推进更高水平开放型经济新体制建设，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。重点开展三方面工作。

一是推出更大力度引资政策。在现有政策基础上，将研究出台更大力度吸引外资的政策措施，优化公平竞争环境，畅通创新要素流动，促进内外资企业务实合作。

二是合理缩减外资准入负面清单。将在评估近几年外资准入负面清单实施效果基础上，深入了解地方、外资企业等方面扩大外资市场准入的诉求，研究缩减海南自由贸易港外资准入负面清单等措施。

三是进一步做好外商投资促进和服务。将继续举办国际产业投资合作系列活动，为跨国公司在华投资和地方招商引资提供平台，健全外资企业直接联系点机制，畅通沟通渠道，及时协调解决企业反映的问题和合理诉求，为企业投资和生产经营提供便利。

(责编：申佳平、高雷)
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