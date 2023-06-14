降低实体经济成本 专家：助推我国经济实现整体性恢复
人民网北京6月14日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）降成本是供给侧结构性改革的重要内容，是助力实体经济企业轻装上阵、提升竞争力的一项重要举措。6月13日，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行四部门联合印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），对今年降成本重点工作作出部署。
“当前经济社会全面恢复常态化运行，经济运行呈恢复向好态势，但实体经济企业经营主体信心和预期仍然有待提振。”中国宏观经济研究院经济研究所所长、研究员郭春丽表示，在此背景下，部署推动降成本工作，有益于支持经营主体纾困发展，助推我国经济实现整体性恢复，重回正常增长轨道。
为了提振市场信心，激发经营主活力，推动经济加快恢复，2023年降成本重点工作从8个方面部署了22项任务。郭春丽认为，《通知》中提出的措施系统而有针对性，精准务实，主要体现在以下几个方面：
一是坚持全面推进与突出重点相结合。年度工作重点仍然延续企业成本类别的既定框架，从税费成本、融资成本、制度性交易成本、人工成本、用地原材料成本、物流降本、资金周转效率、内部挖潜等8方面展开。同时可以看出，8个方面并非平均用力，每个方面内部也并非全面铺开，而是针对当前突出问题突出重点地谋划具体举措。
二是坚持制度性安排与阶段性措施相结合。降成本不是简单一降了之，要统筹兼顾需要与可能，按照适宜节奏来降。在实际运行中，部分措施成熟就可转化为制度安排，另一些阶段性措施，要根据当前经济恢复状况选择延续或优化。
三是坚持降低显性成本与降低隐性成本相结合。显性成本容易识别，隐性成本从表面上难以感知，却影响巨大。为此，《通知》在对缴纳的税费、财务费用、交易成本等显性成本作出相应部署的同时，也围绕市场准入、融资渠道、招投标和政府采购等隐性成本谋划举措，促进形成公平竞争市场环境，降低经营主体面临的隐性成本。
四是坚持降本减负与转型升级相结合。降成本在助企减负降本的同时，也注重通过正确的政策导向来促进企业转型升级。《通知》在普遍性降低某些成本的同时，对创新、小微民营等重点领域和重点群体予以倾斜支持，同时还采取更大力度措施引导支持企业转型升级。
“降成本工作是一项系统工程，需要持之以恒推动。”据郭春丽预计，今年降成本工作重点举措的落地实施，将在前期多年成效基础上持续深入发力，优化市场环境、持续降本增效，不断增强实体经济企业活力和竞争力，提振市场信心，助力我国经济加快恢复。
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