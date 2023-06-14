黄永玉。本网照片

人民网北京6月14日电 （记者黄维 刘颖颖 刘微）6月13日，中国国家画院院士、中央美术学院教授黄永玉先生因病逝世。他曾任中央美院版画系主任、中国美术家协会副主席，精通木刻、绘画、文学，是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家，曾创作中国版画经典之作《阿诗玛》、中国生肖邮票开山之作——庚申年猴。

1924年7月9日，黄永玉出生于湖南省常德县（今常德市鼎城区），祖籍为湖南省凤凰县城，土家族人。能创作出具有如此深刻内涵的作品，与黄永玉一生独特的经历分不开：12岁离开被他称之为“感情的摇篮”的家乡凤凰，从瓷厂工人、小学教员、报社美术编辑到成为大艺术家，黄永玉经历了丰富、复杂的人生，也见证着时代的变迁。他在诗歌、散文、杂文、设计、版画、漫画、中国画、书法诸方面的贡献良多，为记录和赞颂生活之美、表现和创造艺术之美，留下了令人感动的心迹。

2013年8月，90岁高龄的黄永玉曾在国家博物馆举办“黄永玉九十画展”，在与人民网记者的交谈中，“好玩、快乐”是他话语中提得最多的两个词。黄永玉坦言，自己画画就是为了开心，也让看画的朋友们开心。“我画画的这些技能都是捡来的，东捡西捡也是一种风格，我作画没有那么多的意义要讲，考虑那么多的意义，日子就不好过了。”

“吾少也贱，故多能鄙事。”黄永玉笑称，“我更熟悉普通人的生活，懂得他们的思维、语言，尽可能写一些自己比较开心的东西，好玩的东西。”

黄永玉曾给文学、雕塑、绘画排序，绘画排在了最后，“因为它能养活前几样”。对此，黄永玉感慨，文学好比乐器里的钢琴，很全面，表现什么都可以，小提琴也好听，但没有钢琴这么丰富。文学的形式也很多样，有意思，就像你跟好朋友聊天一样，聊到最秘密的话，多开心。

黄永玉说，自己写文章也没有受过很好的教育，但是经常读一些中外文学作品，“我对生活、对写作的态度是，贴着老百姓的耳朵边说话，讲他们的家常话，用这种方法来写东西。”

“人只要笑，就没有输！”黄老先生是一位乐观、智慧、富有个性的艺术家，他的率性与童真背后，更多是阅尽世事的睿智与清醒。这个时代正因为有了这样的艺术大家，才增添了更多的生趣和传奇，也让更多人从中感受到人生的馈赠、时光的无价。

黄永玉老先生，一路走好！

(责编：郭思邈、高雷)

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