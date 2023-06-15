本报记者 赵 鹏 曹文轩

编者按：从开放“高开高走”，到政策“生效升级”，再到封关准备“稳扎稳打”，《海南自由贸易港建设总体方案》发布3年来，海南自由贸易港建设持续蓬勃展开。

按照2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年底前实现全岛封关运作的部署，作为封关运作工作的主要相关单位，海口海关将在其中扮演什么角色、发挥怎样的作用？如何将“一线放开、二线管住、岛内自由”措施细化、落实？记者进行了调研走访。

走访企业摸底、对接沟通新政落地、收集反馈意见……这段时间，海口海关所属洋浦经济开发区海关综合业务一科科长何宣佳和同事们感觉时间越来越不够用。

今年4月13日，为了推进压力测试，原本仅适用于洋浦保税港区的11项政策向区外扩展，范围从2.23平方公里的保税港区扩大到面积为114.7平方公里的整个洋浦经济开发区。“扩区后，有更多经营主体享受新政策，需要及时对接沟通，监管方式也需要不断测试。”何宣佳说。

“何宣佳们”的奔走忙碌，是海南全省上下加快推进封关运作各项任务的一个缩影。

《海南自由贸易港建设总体方案》发布3年来，海南将全岛封关运作项目建设作为自由贸易港建设的“一号工程”，瞄准2023年底前具备硬件条件、2024年底前完成封关各项准备工作、2025年底前实现全岛封关运作的目标，有序推进64项工作任务、31项建设项目及27项压力测试事项，自贸港建设呈现出生机勃勃的新气象。

作为封关运作工作主要相关单位的海口海关，以项目化清单化推进各项任务，加紧硬件建设、优化通关流程、推进压力测试，将“一线放开、二线管住”的进出口政策落实落细。

简化通关程序，促进贸易往来更加便捷

一艘来自越南的货轮缓缓驶进洋浦港码头，停泊靠岸，货车随即驶入港区装货，径直开往海南金海浆纸业有限公司（以下简称“金海浆纸”）的货物堆场。

与以往不同，这次运货既不用提前预约场地，也不用在码头等待海关检验。“这为我们节约不少时间，还能省下近万元的装卸费和滞期费。”金海浆纸关务主管潘荣桂说。

2020年6月，海南全面启动封关建设后，洋浦保税港区成为自贸港建设的“样板间”，承担各种政策的先行先试，为封关后的政策运行提供测试数据和合理方案。

政策扩区后，金海浆纸享受到了“简化企业申报”这项政策——“开发区内符合条件的试点企业径予放行含木质包装的货物，抽检也可以在自家仓储区进行。”“径予放行”是“简化企业申报”政策的具体体现，“木质包装”则是何宣佳与同事们认真调研而特别提出的“实施类别”。

有了这一“径予放行”+“类别”，就又需要一项新压力测试。测啥？一测企业储存区是否达到海关视频监管条件，二测海关监测系统是否能和企业对接，以此掌握其来料出料数据。

2022年底，为加快推进海南自贸港封关压力测试工作，海关总署受命牵头征求国家各部委意见。洋浦海关、管委会、保税港区发展局3家单位走访了洋浦经济开发区90多家企业征询意见。得知有机会提前享受政策红利，企业纷纷响应。

今年1月初，海口海关梳理出18条政策上报；2月初，海关总署确定了包括简化企业申报、加工增值30%免关税等在内的11条扩区政策。3月15日文件下发后，何宣佳和同事们对第一批10多家企业逐一走访，对接政策承接、申报方法、监管条件等各种细节问题，金海浆纸也于此时获悉了这一机遇。

作为一家典型的“两头在外”（原料、市场都以国外为主）的民营企业，对于封关，金海浆纸最期待什么？

首先是已经落地的“简化企业申报”政策。潘荣桂以一批待验货物10个集装箱为例为记者测算：以前需先卸货在码头抽检，卸装费每批约3000元；因卸装、预约待检或遇到台风季节，很容易造成货物堆存或货柜超期，每延长一天又会增加4000元滞期费。

更令金海浆纸没想到的是，在海口海关和海南商务厅的共同努力下，又一项“精简自动许可管理”政策也将于近日落地测试。

煤炭是金海浆纸发展所需的大宗原料之一，但限于以往的监管政策，企业只能“每进口一批（以5万吨为限），申请一次证件”，即“一进一证”。一直以来，金海浆纸保持着至少每月一批的进口频次。但因“一进一证”等原因限制，金海浆纸煤炭进口滞期发生率居高难下。“用上‘精简自动许可管理’政策，确保监管到位后，将免去自动许可证申领手续。”海口海关自贸区和特殊区域发展处处长何斌告诉记者。

运用智能手段，提升人员货物通关效率

占地约675亩、总建筑面积近100万平方米，目前全球单体最大的免税店——海口国际免税城，今年“五一”假期接待游客超10万人次。在它对面，一座拔地而起、正加紧内部装修的巨大建筑体，就是未来封关后承担“二线”进出监管任务的主要口岸之一——海口新海港。

“简单来说，一线口岸面向国际往来，二线口岸面向内地往来。”何斌介绍，封关后，人员进出海南无需额外办理通行证，全岛人员、货物将在全岛10个港口进出，其中8个兼具一线口岸、二线口岸功能，包括3个空港和5个海港。而海口新海港和它毗邻的粤海铁路南港，则是两个专职承担二线口岸功能的港口。

据了解，2019年全年进出海南岛总人次超过6000万，其中三亚凤凰机场、海口美兰机场和海口港分别约2000万、2400万和1500万人。依据过往数据，新海港和粤海铁路南港分别按照全年1600万和400万进出量进行通关检验设计。确保封关后人和车流量增长，再增加一道海关监管手续后，通关更加快捷便利。

如何实现？站在监测大屏前，海口新海港“二线封关”项目设计方、盛视科技股份有限公司项目负责人杨飞介绍，整个新海港的查检大楼分3层，底层为各类车辆通行、二层为出岛、三层为进岛。除了进出分离、人车分离外，底层的车辆查验区设计停车位超过200个，同时并排开设14条查验通道，通关流程与各地常见的高速公路闸口几乎一样。

“这些叫门框式查验机，其中预装了目前最先进、且拥有自主知识产权的底盘检查机器人、CT扫描等各类检测装备。”杨飞介绍，车辆经过时，可实现一次过检、自动扫描完成全部检验内容，每辆车通行时间将从5分钟压减至2分钟内，旅客通关检查时间也将从现在120秒下降到6秒。

“经测试，在一站式监管模式下，车辆通过查验区日高峰小时通行量可达900辆次、进出旅客日高峰小时通行量则可达4500人次，受检者全程无感化通过。”杨飞告诉记者。

据了解，新海港有望8月前全部建成，查验设施、设备项目将于9月中旬展开内测。由于专门设计了直接通往海口国际免税城的通道，再加上今年4月落地的“即购即提”新规，“以后来海南免税购物肯定会越来越方便！”杨飞信心满满。

打通数据壁垒，形成协同机制加强监管

海口海关监控指挥中心会议室里，海关总署海南自贸港专家组成员万东明正和同事们讨论大数据智慧监管平台“一人一码”的设计架构。几人离开座位，走到屏幕示意图前，动手推演。

作为封关建设的具体部门之一，今年2月，海关总署相继派出专项工作组10批次200余人，赴海南调研考察封关运作、智慧监管平台建设、口岸建设、风险防控等情况。同时从全国7个直属海关单位选派了10名业务专家到海南，深圳海关所属大铲湾海关副关长万东明便是其一。

在海南的3个多月内，万东明跑得最多的地方是海口新海港。“我的研究方向是海南自贸港行李物品监管，重点是对行李物品等海关监管对象分别在‘一线’‘二线’等不同场景下画像，确定并设计出海关监管流程。”据悉，作为封关后最大的二线海港旅客进出岛口岸，新海港口岸人员行李物品监管压力最大、监管场景最多。“画清此处像，他处皆可用。”万东明的工作，十分关键。

怎么画？依靠大数据。比如，“一人一码”。这是海口海关在全国首创的智慧监管手段之一，所谓“码”并非特指扫码，而是打通海南各部门之间的数据壁垒，形成统一的数据池，精准布控、监管，助力实现进出海南自贸港的物品和人员便捷通关。

数据通必先部门通。“以往为了履行各自监管责任，各部门都有自己的目标数据。现在要一站检、一站通，就得数据共享。”何斌告诉记者，在海南省委、省政府的统一指挥下，目前全省已经分门别类制定了各种压力测试任务清单并下发各部门，以此全面推进包括海口海关在内的各部门间数据共享，形成协同机制。

封关后，大量进口商品将通过零关税的方式进入海南自贸港。因此，防范走私风险是海口海关当下要研究的一项艰巨任务。“我们正在建设全国统一的‘智慧海关’监管平台，同时与省内公安、边防等部门加紧开展联合检验演习。”海口海关副关长田涛介绍，每年海南的企业货物有近六成是从异地报关通过。

就在记者采访期间，海南又连着召开两场事关封关建设的会议。5月25日，湛海高铁项目建设动员部署会召开。项目北起湛江、南接海南环岛高铁，分为湛江至海安段铁路工程和琼州海峡过海轮渡工程两部分，两地力争年内开工；5月31日，海南省政府召开调度打击离岛免税“套代购”专题会议，强调加强与国家部委对接、与兄弟省份合作，运用好大数据手段，盯紧“购运储销”关键环节……

《 人民日报 》（ 2023年06月15日 14 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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