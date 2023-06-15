据新华社北京6月14日电（记者彭韵佳）国家医保局13日发布2022年度医保基金飞行检查情况，2022年共抽查23个省份的48家定点医疗机构，国家飞检组将检查发现的问题移交被检地方后，被检地方医保部门依法依规依约处理存在问题的定点医疗机构。截至目前，已追回医保基金7.2亿元。

国家飞检组抽查的48家定点医疗机构包括40家三级公立医院、3家三级民营医院、5家二级以下民营医疗机构。被抽查的医疗机构主要存在重复收费、超标准收费、分解项目收费；串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施；将不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算；违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、超量开药等问题。

在整改落实方面，截至目前，已追回医保基金7.2亿元，对16家定点医疗机构处行政罚款1.2亿元，对7家定点医疗机构处违约金2525.1万元，部分问题仍在进一步复核处理中。各被检定点医疗机构主动认领问题，采取对责任人员进行内部惩戒、全面清理不合规不合理诊疗收费项目、优化医疗机构信息系统功能等措施。

(责编：王震、陈键)

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