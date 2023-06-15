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水利部：加快推进防洪薄弱环节实施工作 确保项目度汛安全

2023年06月15日09:01 | 来源：人民网
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人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）近日，水利部召开加快推进防洪薄弱环节实施工作调度会商。会商指出，主要支流、中小河流、病险水库是防洪工程体系中的薄弱环节，治理任务十分繁重。各级水利部门要充分认识加快项目实施的重要性，扛牢责任，勇于担当，加快推进防洪薄弱环节建设。

会商要求，各级水利部门要切实落实主要支流和中小河流治理、大中型病险水库除险加固工作责任，加大前期工作力度，积极落实项目资金，强化建设管理，加快建设进度。要牢固树立质量意识，建立健全有效的质量和安全保证体系，确保工程质量和安全生产。要加强项目安全度汛监督检查，压实项目法人主体责任和水行政主管部门监管责任，做好安全度汛各项工作，确保项目度汛安全。

(责编：王仁宏、高雷)
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