人民网北京6月15日电 （记者任妍、麻潞）6月14日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题，聚焦工业互联网规模化应用和高质量发展。会上，中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副总工程师韦莎在接受人民网记者专访时表示，可信数据空间在法律法规的约束下，成为系统解决数据共享流通瓶颈问题、安全可信类问题和数据内容保护问题的技术手段，助力数据要素实现安全可信的流通。

中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副总工程师韦莎。人民网记者 任妍摄

韦莎介绍称，可信数据空间是在现有信息网络上搭建数据集聚、共享、流通和应用的分布式关键数据基础设施，通过体系化的技术安排确保数据流通协议的确认、履行和维护，解决数据要素提供方、使用方、服务方、监管方等主体间的安全与信任问题。根据合约需求，数据提供方、数据使用方、多个数据服务提供方组成可信数据空间。

当前，国家高度关注产业数据可信流通能力发展，《“十四五”数字经济发展规划》指出要构建数据要素市场体系，提升数字产业化水平；《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度，推动高质量数据要素“活起来、动起来、用起来”。

“可信数据空间在法律法规的约束下，系统解决数据共享流通瓶颈问题、安全可信类问题和数据内容保护问题的技术手段，助力数据要素实现安全可信的流通。”韦莎表示，可信数据空间可以为数据提供方提供数据跨域管控手段，增强提供方数据流通意愿；为数据使用方提供供需对接平台，协助使用方找到符合需求的数据；以技术手段保障数据流通全生命周期可信、可用、可控、可审计；提供保护数据中商业秘密与个人信息的工具。

谈及当前可信数据空间的具体应用实践和发展情况，韦莎告诉记者，当前，江苏省、重庆市、北京市、浙江省等多省市都已推进开展可信数据空间行业试点工作，可信数据空间在家纺、电子、家电、装备等行业也已开展了测试床建设。

(责编：王仁宏、高雷)

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