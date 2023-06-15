人民网北京6月15日电 （记者任妍、麻潞）6月14日，2023工业互联网大会在江苏省苏州市召开，本次大会以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题。会上，中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所副所长李海花在接受人民网记者专访时表示，工业互联网标识解析体系作为“数字世界的身份证”，对有效打破信息传递壁垒，支撑工业互联网更大范围、更深层次、更高水平的互联建设有着重要作用。

中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所副所长李海花。人民网记者 任妍摄

在内需与外需的共同推进下，工业互联网将成为推动我国园区数字化转型，引导园区高质量发展的重要引擎。以工业互联网园区为代表的创新载体将在“十四五”期间持续推动园区经济的上升发展。

“园区是我国经济发展的重要基本单元，是数字经济与实体经济深度融合的主要平台，也是中小企业集聚发展的核心载体。”李海花分析指出，我国园区体量庞大，据最新统计，我国各类园区的数量达8万多家，结合国家数字经济、碳达峰碳中和等政策陆续出台，园区迎来了数字化绿色化转型浪潮。

工业园区是中国经济发展的重要基石，是地方政府发展和培育产业的关键抓手。《国务院关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》中指出，要推动产业园区和产业集群数字化转型。工业互联网作为数字赋能的重要手段，成为各地园区竞争转型的新赛道。

工业互联网园区是什么？李海花介绍称，工业互联网园区并不是要完全新建一个工业园区，而是新园区建设和已有园区的改造升级，其核心是利用工业互联网理念，引入新技术来指导园区的规划、建设和运营。

李海花表示，工业互联网一体化进园区包含政策、网络、标识、平台、安全、资源、应用等七方面内容，同时，联合了工业互联网产业联盟共同发起“链洲”计划，所谓“链洲”计划，就是为工业互联网园区进行星级评价，帮助园区开展成效评估工作。

“工业互联网标识是园区新基建重要组成部分，是支撑工业互联网互联互通的神经枢纽。工业互联网标识解析的快速发展为经济社会高质量发展提供了有力支撑。”李海花介绍称，目前工业互联网标识解析“5+2”国家顶级节点体系全面建成，累计接入国家顶级节点的二级节点达305个，涵盖42个行业，累计标识注册量为超3000亿个，累计接入的企业节点数量26万多家，国家顶级节点日解析量超1.8亿次。

(责编：王仁宏、高雷)

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