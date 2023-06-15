人民网北京6月15日电 （记者杨曦）15日，在国务院新闻办公室举行的5月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，今年以来，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，国民经济整体恢复向好，稳就业政策持续显现，就业形势总体稳定。

数据显示，5月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平，今年以来整体上呈现下降态势。分年龄看，就业主体人群失业率继续下降。5月份，25-59岁就业主体人群失业率为4.1%，比上月下降0.1个百分点，连续3个月下降，说明就业基本盘总体稳定，而且还在改善。从群体看，进城务工农民工失业率继续降低。5月份，外来农业户籍劳动力失业率为4.9%，比上月下降0.2个百分点，连续3个月下降，农民工就业总体向好。

付凌晖分析，当前就业形势总体改善，主要体现在以下几个方面：

一是国民经济恢复向好，对就业带动增强。今年以来，国内需求稳步扩大，消费带动作用增强，市场用工需求增加，促进就业形势整体好转。1-5月，社会消费品零售总额同比增长9.3%，比一季度明显加快。

二是服务业增势较好，促进就业容量扩大。服务业就业容量相对于工业来讲是比较大的，尤其是今年以来，接触型服务业快速恢复，交通运输、住宿餐饮、旅游等行业较快增长，对就业的带动作用明显增强。1-5月，服务业生产指数同比增长9.1%，有利于就业扩大。

三是稳就业政策持续显效，助力就业改善。各地区、各部门深入实施就业优先政策，大力开拓市场化就业渠道，强化重点群体就业支持，促进创业带动就业，开展职业技能培训，健全完善就业公共服务体系，为就业稳定发挥积极作用。

“也要看到，当前就业总量压力和结构性问题仍不容忽视，青年人就业压力依然较大，高技能人才短缺，‘求职难’和‘招工难’并存，促进就业供需总量平衡、结构合理，仍需要加力。”付凌晖指出。

在青年人就业情况方面，总的来看，青年失业率处在高位。付凌晖介绍，从总量看，初步测算，5月份，16-24岁青年人总量大概有9600多万。16-24岁很多是在校学生未真正进入到劳动力市场，进入到劳动力市场寻找工作的有3300多万，这3300多万当中有2600多万已经找到工作，大概有600多万目前还在寻找工作。下阶段，随着经济持续好转，就业保持总体稳定有较好支撑。

(责编：杨曦、高雷)

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