人民网北京6月16日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，海关总署和农业农村部联合发布公告，解除波兰、比利时30月龄以下剔骨牛肉输华禁令。

海关总署动植物检疫司负责人介绍，因波兰、比利时发生疯牛病疫情，2001年3月我国发布公告禁止两国牛肉输华。此后，两国出台疯牛病防控法律法规，建立饲料安全管理及疫病风险监测预警防控体系，实现相关产品从农场到餐桌全过程追溯管理。我方专家赴波兰、比利时对两国疯牛病防控体系进行了实地评估，认为两国疯牛病防控体系符合我国相关检疫和卫生要求。依据我国相关动植物检疫法律法规和国际标准，我方解除波兰、比利时30月龄以下剔骨牛肉的输华禁令。

中方将敦请两国主管部门加强监督管理，指导督促相关企业落实质量安全主体责任，严格按照中方要求生产、加工、包装、贮存相关产品。在相关产品进境时，海关将依法依规严格实施检验检疫，确保中国消费者餐桌上的安全。

(责编：王震、高雷)

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