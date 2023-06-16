人民网北京6月16日电 （记者王震）据海关总署消息，6月14日，一批重达535.2吨的泰国榴莲，通过中老铁路水果专列进口抵达磨憨铁路口岸水果指定监管场地内，昆明海关所属勐腊海关关员开展检查工作后，列车缓缓驶往重庆。

截至6月4日，中老铁路通车运营满18个月，昆明海关已累计监管验放进出口货运总量达401.2万吨。其中，今年1至5月，进出口货运量达175.6万吨，同比增长2倍。中老铁路“黄金线路”通关便捷、国际货运规模化的优势日益显现，区域聚集和辐射带动作用持续增强。

数据显示，今年前五个月，勐腊海关监管验放通过中老铁路入境水果2.1万吨。勐腊海关严格落实监管要求，在磨憨铁路口岸综合性指定监管场地周边开展国门生物安全监测，动态监测并处置实蝇等检疫性有害生物，重点检查进口水果的包装、有害生物、标签标识、夹藏夹杂、农药残留等情况，保障国门生物安全和食品安全。

“针对进境水果通关时效要求高的特点，我们密切与铁路、边检部门的联系配合，开辟‘绿色通道’，列车入境前实施‘单证预审’，推行‘两步申报、汇总征税’等通关便利措施，实现全流程节点精准把控，各环节衔接高效，做到‘即到即查、即验即放’，提高通关效率。”勐腊海关铁路口岸监管科科长耿建强说。

(责编：王震、高雷)

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