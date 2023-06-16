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大连海关推出36项便利措施 着力提升跨境贸易便利化水平

2023年06月16日09:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者王震）据海关总署消息，近日，大连海关推出36项便利措施，着力提升跨境贸易便利化水平，助力辽宁打造东北口岸营商环境示范高地。

大连海关推出配套措施，创新《入境货物检验检疫证明》电子签发模式，加快推进海关、海事部门互联共享进出口危险化学品数据信息新模式，支持发展外贸新业态，支持中欧班列货物随到随报、即审即放，持续做好物流类作业环节单证无纸化，支持内外贸货物同船运输，加强“技术贸易措施服务企业点对点直通车”平台及相关知识的推广和培训等措施，不断提升大连口岸跨境贸易便利化水平。

在此基础上，大连海关分别推出五方面举措，进一步提升跨境贸易便利化水平。

强化“智慧海关”应用。推进实行“互联网+水尺计重”新模式，缩短大宗资源类进口商品检验监管周期。创新海关口岸物流业务异常情况“云处置”模式，线上“云处置”模式代替纸质单证办理模式。实施空港进境旅客行李物品监管智能化改革，实现合并监管和高效便利化通关。搭建“进口汽车查验数字化综合服务平台”，进一步提升智慧监管水平。

提升海关通关便利。提升口岸船舶通关效率，缩短船舶等待作业时间。推动进口铁矿、原油等资源性产品“先放后检”，大力支持能源资源商品通关便利。优化出口拼箱货物监管模式，降低企业经济成本和时间成本。持续压缩属地查检时间，提升进口目的地查检作业时效。提升实验室检测效能，提升检测便利化水平。建立东北进境粮食监管合作新模式，优化进境木质包装检疫监管等措施，持续提高通关便利化水平。

支持特色产业发展。探索实施进口预包装食品标签技术整改移动远程监管。实施出口新能源电池包装箱“企业自检+海关检验+抽查检验”模式。实施进口预包装食品样品免于抽样检测和化妆品样品免于进口检验。实行进境种球跨直属关区附条件提离便利化措施，推进“老字号”“原字号”“新字号”产业发展。

降低企业制度性成本。积极开展启运港退税政策宣传推广，助力启运港退税政策落地实施。完善跨境电商进出口退货政策，保障出口跨境电商“出得去、退得回、通得快”。推动主动披露政策惠企落地，支持企业通过主动披露方式核实情况解决问题。推广优惠税率分析服务系统，为企业选择最优惠税率提供系统支持，切实降低企业通关成本。

丰富便企服务渠道。实施企业远程自控辅助核查“云企通”新模式，提高企业合规管理水平。提供优质关税技术服务，解决企业在通关过程中的关税技术疑难问题。着力精简行政许可事项，推进审批事项服务水平提升。加强窗口作风、政风行风建设，支持自主知识产权企业维权创新，助力企业进入和拓展国际市场。

大连海关关长居峰表示，持续优化口岸营商环境是推进高水平开放、高质量发展的重要抓手，大连海关以此次促进跨境贸易便利化专项行动为契机，深入推进“放管服”改革，进一步压缩时间、精简单证、推动改革、优化服务，加大开放创新力度、拓展改革深度广度，切实解决进出口环节“堵点”“痛点”“难点”问题，全力推动36项促进跨境贸易便利化措施落地见效，助力口岸营商环境持续优化和整体提升，为推动辽宁全面振兴取得新突破做出新的更大贡献。

(责编：王震、高雷)
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