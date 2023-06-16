为深入贯彻落实党的二十大精神，落实《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》（国能发科技〔2023〕27号）等文件关于加快电力数字化智能化转型发展的相关规划部署，更好发挥数字化智能化技术在提升发电清洁低碳转型、加强能源消费端节能提效、支撑新型电力系统建设等方面的重要作用，实现安全、可靠、经济、高效、绿色、低碳的能源电力发展目标，人民数据联合中国节能协会节电与绿色电能委员会即日起组织开展优秀智慧用电平台征集工作。

一、征集对象

面向项目业主、设计院、建设单位、用能单位、数字化技术解决方案的提供商等，征集已投运的智慧用电平台。

二、征集方向

“优秀智慧用电平台征集工作”面向工业企业、交通运输、公共建筑、数据中心、商业综合体、工业园区、开发区、智慧城市等八大方向设置不同的组别。主要聚焦在设备级、企业级、园区级、城市级、行业级等各级别智慧用电平台，重点应用于源侧、网侧、荷侧、储侧、源网荷储一体化等方面，如设备智能管控、综合智慧能源管理、虚拟电厂、节能服务、高可靠性数字配电、多能互补集成与智能优化、用能需求智能调控、智慧能源系统数字孪生等平台和数据中心示范等。其中，按照上述八大方向进行申报的不同组别需提交有关内容的申报书。

三、征集要求

（1）资质要求：具有独立企事业法人资格，1年内无行政处罚或企业严重失信行为等不良记录。

（2）真实性要求：申报平台的信息和数据必须真实准确。

（3）权属要求：知识产权权属明确。

四、征集时间及方式

（1）征集时间：即日起至6月26日

（2）提交方式：申请单位认真填写《优秀智慧用电平台申报书》（见附件1），并提供验收报告（或客户评价）等佐证文件。申报单位于2023年6月26日24点前统一将申报材料电子版发送至邮箱yanjiuyuan@peopledata.com.cn。邮件主题须注明“优秀智慧用电平台征集+申报组别+平台名称+申报方全称”，如“优秀智慧用电平台征集+工业企业+XXX平台+XXX申报方”。

（3）联系方式：

报名流程事项请联系人民数据研究院：

联系电话：010-65367830

电子邮箱：yanjiuyuan@peopledata.com.cn

填报及其他问题请联系中国节能协会节电与绿色电能委员会：

联系电话：15522632614或15727365210

电子邮箱：jiedianxiangmubu@163.com

五、案例宣传

（1）平台遴选：组织相关专家完成优秀智慧用电平台的遴选，确定“双碳引领 数智赋能——优秀智慧用电平台名单”。经专家论证、评选，符合要求的智慧用电平台编辑录入《双碳驱动 数智赋能——优秀智慧用电平台实践案例集》（2023）。

（2）案例集发布：《双碳驱动 数智赋能——优秀智慧用电平台实践案例集》（2023）将于2023全国节能宣传周期间召开的“首届节电降碳高峰论坛暨2023年高效绿色智能用电技术交流会”上正式发布。

（3）颁发证书：在“首届节电降碳高峰论坛暨2023年高效绿色智能用电技术交流会”上对列入“双碳引领 数智赋能——优秀智慧用电平台名单”的平台颁发证书，并通过委员会官方网站、微信、视频号等媒体进行重点展示、报道和推介。

（4）平台考察与后期合作：委员会将在2023年择时组织专家、媒体等对部分优秀平台的实地调研考察活动。

（5）择优推荐：委员会将对特别优秀的智慧用电平台重点培育，平台优先享受工业和信息化部工业互联网试点示范项目、特色专业型工业互联网平台培育服务，优先被推荐参加中国节能协会创新奖（节能减排企业贡献奖、节能减排科技进步奖、节能减排技术发明奖）等奖项评选。

（6）持续宣推：委员会组织案例集的发布和宣传推广，赠阅相关部门，对优秀平台进行长期、持续宣传和推广。

扫描下方二维码，填写申报书

附件1 优秀智慧用电平台申报书

附件2 《优秀智慧用电平台实践案例集》（2023）编制大纲

(责编：曹淼、李源)

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