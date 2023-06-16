新华社北京6月15日电(记者赵文君)市场监管总局15日发布《盲盒经营行为规范指引（试行）》，明确了盲盒经营禁售清单，为盲盒经营划出红线，推动盲盒经营者加强合规治理。

近年来，盲盒相关产品受到不少年轻消费者青睐，盲盒经营模式主要集中在潮流玩具领域，随着“盲盒+”商业模式迅速发酵，通过盲盒形式销售商品或者提供服务的领域还在不断增加。同时，盲盒经营过程中的过度营销、信息不透明、虚假宣传、“三无”产品、售后服务不到位等问题也逐渐凸显，需要予以规范引导。

市场监管总局在总结地方实践经验的基础上，依据有关法律法规和盲盒经营行为特点制定指引，通过建立引导性规范措施，保护消费者合法权益，促进盲盒相关产业持续健康发展。

针对群众反映集中的虚假宣传、侵害消费者知情权、诱导消费、“三无”产品、售后服务不到位、“霸王条款”等问题，指引明确了盲盒经营禁售清单，对于不适宜进入盲盒领域的药品、医疗器械、活体动物、易燃易爆物品等，不得以盲盒形式销售；对于关系人民群众健康的化妆品、食品，作出限定性表述。

消费者权益保护法规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。盲盒经营模式虽然具有一定的随机性特点，但不能以“盲”为借口回避本应承担的义务，盲盒经营者应当公示经营过程中的相关必要信息，尽可能减少与消费者之间的信息不对称。

对此，指引要求，盲盒经营者将盲盒内物品的商品价值、抽取规则、抽取概率等关键信息以显著方式对外公示，保证消费者在购买前知晓真实情况，不得实施虚假宣传、操纵抽取概率等行为。鼓励盲盒经营者通过设定抽取时间、抽取金额上限和次数上限等方式引导理性消费，自觉承诺不囤货、不炒作、不直接进入二级市场。

在未成年人保护方面，指引对盲盒销售对象的年龄进行了严格限制，要求不得向未满8周岁未成年人销售，还要求盲盒经营者采取有效措施防止未成年人沉迷，保护未成年人身心健康。鼓励地方有关部门出台保护性措施，对小学校园周围的盲盒销售模式包括距离、内容等进行具体规范，推动净化学校周边消费环境。

指引明确禁止盲盒经营中出现赌博、歪曲历史、封建迷信、淫秽色情、恐怖暴力等违反社会道德和公序良俗的内容，提倡弘扬中华优秀传统文化。

据介绍，盲盒经营属于消费新业态、新模式，具体形式复杂多样，虽然指引进行了概括定义，但是否属于盲盒，容易存在认知上的模糊地带，需要结合实践予以判断。比如，食品仅外包装不同随机发货、食品成分确定但形状不同随机发货等，不足以让消费者对随机发货抱有额外期待的，不宜认定为盲盒。指引虽然未对食品、化妆品作出完全禁止性规定，但专门强调经营者要充分履行注意义务，避免以盲盒形式销售食品、化妆品带来安全和浪费等方面的风险。

盲盒经营涉及多领域、多行业，市场监管部门和有关行业主管部门在各自职责范围内，依法履行监管执法职责。指引鼓励社会共治，引导社会各界广泛参与，推动盲盒经营企业自我约束、诚信经营，努力构建“企业自治、行业自律、社会监督、行政监管、消费者参与”的社会共治格局。

(责编：王震、陈键)

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