人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，16日至19日，西南地区东部、江汉、江淮、江南、华南等地将有大范围较强降雨过程，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

20日后，江南南部和东部、华南中西部、云贵高原等地还有中到大雨，局地暴雨或大暴雨。

6月16日白天，华北东部、黄淮中东部及辽宁西部、内蒙古东南部和西部、甘肃西部、新疆东部等地有35℃以上的高温天气，其中，京津冀大部、河南东北部、山东中北部及辽宁西部、内蒙古东南部等地最高气温37-40℃，局地可达40℃以上，上述部分地区最高气温将接近或达到历史同期极值。17日，上述地区高温天气持续，影响区域向北移动，范围和强度有所减小。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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