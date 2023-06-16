中国气象局发布今年首个高温中暑气象预报
2023年06月16日08:31 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）6月15日晚间，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象预报，较常年平均首发日期提早13天。
根据预报，6月16日白天，北京、天津、河北、辽宁西部、山东中北部、内蒙古西部和东南部、甘肃西北部等地较易发生中暑事件。其中，北京东南部、天津中西部、河北东部、辽宁西南部、山东北部、内蒙古东南部等地的部分地区易发生中暑事件。
自6月13日以来，北方多地出现37℃以上高温，西北地区局地气温突破40℃。中央气象台于6月14日18时发布今年首个高温黄色预警。
气象专家提醒，及时采取防暑降温措施，避免在高温时段进行户外活动。中央气象台预计，17日起高温天气将明显减弱，18日高温天气基本结束。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国气象局发布今年首个高温中暑气象预报
- 人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）6月15日晚间，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象预报，较常年平均首发日期提早13天。 根据预报，6月16日白天，北京、天津、河北、辽宁西部、山东中北部、内蒙古西部和东南部、甘肃西北部等地较易发生中暑事件。…
- 评论
- 关注