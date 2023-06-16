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中国气象局发布今年首个高温中暑气象预报

2023年06月16日08:31 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者杨虞波罗）6月15日晚间，中国气象局公共气象服务中心发布今年首个高温中暑气象预报，较常年平均首发日期提早13天。

根据预报，6月16日白天，北京、天津、河北、辽宁西部、山东中北部、内蒙古西部和东南部、甘肃西北部等地较易发生中暑事件。其中，北京东南部、天津中西部、河北东部、辽宁西南部、山东北部、内蒙古东南部等地的部分地区易发生中暑事件。

自6月13日以来，北方多地出现37℃以上高温，西北地区局地气温突破40℃。中央气象台于6月14日18时发布今年首个高温黄色预警。

气象专家提醒，及时采取防暑降温措施，避免在高温时段进行户外活动。中央气象台预计，17日起高温天气将明显减弱，18日高温天气基本结束。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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