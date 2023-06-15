人民网北京6月15日电 （记者王仁宏）今天，第二十届“世界品牌大会”在北京举行。会上，世界品牌实验室发布了2023年《中国500最具价值品牌》分析报告，国家电网以6268.71亿元的品牌价值位居本年度最具价值品牌榜首，中国工商银行、海尔、中国石油、中国人寿进入前五。

报告指出，2023年《中国500最具价值品牌》的总价值为343311.81亿元，比去年增加33583.74亿元，增加幅度为10.84%。世界品牌实验室学术委员会主席、牛津大学营销学荣誉教授斯蒂芬·沃格表示:“品牌是一个国家的形象，我希望世界上更多的人能够通过中国品牌了解中国的故事。在过去的20年中，我目睹了中国品牌的快速成长，有的已经具有强大的世界影响力。”

世界品牌实验室编制中国品牌报告已是第20个年头，2004年入选门槛仅为5亿元，前500名品牌的平均价值为49.43亿元。2023年，入选门槛已经提高到35.27亿元，而前500名品牌的平均价值高达686.62亿元，增加幅度为1289.08%。

据世界品牌实验室分析，一个区域的竞争实力，主要取决于其比较优势，而品牌效益直接影响着地区比较优势的形成和发展。品牌是一个地区发展的重要标志，品牌带动区域经济的增长，区域经济的发展又促进当地品牌的成长。从本届《中国500最具价值品牌》区域分布来看，北京有87个品牌入选，名列第一，主要原因是赢利能力强的央企总部集中在北京；广东和山东分别有84个和45个品牌入选，位居第二和第三。根据入选品牌影响力范围大小，可按照全国性、世界性品牌进行划分。榜单中具有全国范围影响力的品牌有437个，占87.40%；具有世界性影响力的品牌数为63个，占12.60%，比去年略有增加。

本年度《中国500最具价值品牌》排行榜中，共有来自食品饮料、轻工业、建材、传媒、纺织服装、医药、机械等在内的25个相关行业的品牌入选。其中食品饮料业依然是入选品牌最多的行业，共有83个品牌入选，占总入选品牌数的16.60%；入选数量位居第二到第五的行业分别是轻工(45个)、建材(39个)、通信电子IT（36个）、传媒(31个)。

此外，本年度共有72个中国品牌的价值超过1000亿，比去年增加了3个。

(责编：王仁宏、高雷)

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