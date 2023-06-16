科技日报北京6月15日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》网站14日报道，美国哈佛大学科学家在一项最新研究中发现，一颗白矮星是迄今已知银河系内自由移动最快的恒星，一秒钟“狂飙”2285公里。这一发现可解释一些超新星是如何形成的。相关论文已经提交预印本网站。

Ia型超新星非常明亮，被天文学家作为测量基准来估算恒星和星系的距离。当一颗白矮星从邻近恒星那里“吞食”物质导致质量越来越大，最终不堪重负而爆炸时，超新星就诞生了。但模拟表明，当两颗白矮星彼此“共舞”发生碰撞时，也可能发生这种超新星爆炸。白矮星体积小、密度大，可以比任何其他类型的恒星更快地近距离绕彼此运行，当其中一颗白矮星爆炸时，另一颗就会被高速推开。

在最新研究中，哈佛大学团队使用欧洲空间局的“盖亚”卫星探测器的恒星目录，识别出了4颗运行速度极快的白矮星，获得了相关证据。盖亚精确测量了恒星的位置、与地球的距离及运动情况。

4颗白矮星的移动速度都超过1000公里/秒，其中一颗的速度更是达到了2285公里/秒，是迄今已知自由移动恒星的最高速度。

研究团队估计，在这种碰撞中产生的超新星可能占所有Ia型超新星的一半，但需要发现更多更快速移动的白矮星才能确定。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经