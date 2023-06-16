科技日报讯 （记者操秀英）科技日报记者6月14日从自然资源部例行发布会获悉，根据2022年度全国矿产资源储量统计数据，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。锂、钴、镍等战略性新兴矿产储量分别同比增加57%、14.5%和3%。

自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平介绍，锂被誉为绿色能源金属和白色石油，广泛应用于储能、化工、医药、冶金、电子工业等领域。随着全球绿色低碳转型和新能源汽车快速发展，锂资源的战略地位日益凸显，各国纷纷将锂列入其关键矿产目录，高度关注锂资源供应安全。

薄志平说，我国锂矿种类丰富，有盐湖卤水锂矿、锂辉石矿和锂云母矿，但总体品位较低，优质锂资源较少，主要分布在江西、青海、四川和西藏等4省（区），河南和新疆也有少量分布。

2022年度统计数据表明，江西锂矿储量超过青海和四川，居全国第一，占全国总量的40%。2022年度全国锂矿储量增量也主要在江西，占增量的94.5%，来自江西宜春市的两个锂矿山。

薄志平表示，宜春锂矿床类型主要为锂云母型，多为低品位含锂的陶瓷土矿。由于覆盖层薄，大多采用露天方式开采。随着锂云母提锂技术提升，成本大幅下降，同时锂电新能源产业兴起对锂矿的需求也上涨，市场开发意愿大幅增强，宜春的锂矿在国内快速释放锂资源供给增量方面优势明显。但是随着含锂的陶瓷土矿开发利用规模快速增长，长石粉和锂渣的产出量将大量增长，科学处置、综合利用长石粉和锂渣已成为当地锂电新能源产业发展需要特别关注和解决的问题。

会议还介绍了我国其他矿产资源的储量情况。

2022年度统计数据显示，在油气矿产方面，2022年剩余技术可采储量均有不同幅度增长，其中石油同比增长3.2%；天然气同比增长3.6%；页岩气同比增长3.0%；煤层气与去年基本持平。2022年度有3个油气田新增石油储量规模达到大型；有6个油气田新增天然气储量规模达到大型。

非油气矿产方面，铜、铅、锌等大宗矿产储量分别同比增加16.7%、7.1%和4.2%；铍、锗、镓等稀有金属储量分别同比增加11.7%、7.9%和16.5%；金矿同比增加5.5%；非金属中，普通萤石、晶质石墨同比增加27.8%和3.5%。

薄志平介绍道，矿产资源储量统计是自然资源统计工作的重要组成部分，是掌握资源家底、支撑自然资源高质量发展、保障能源资源安全的重要基础性工作。2020年5月1日，我国实施了新的矿产资源储量分类国家标准。3年来，自然资源部作出了一系列工作部署，构建了新分类标准下的统计制度，完成了矿产资源储量库新老分类数据转换，对储量库进行了全面清理，实现了两个全覆盖。通过建立常态化的质量监控机制，按年度对统计数据开展全面核查、重点检查和综合评估，建立问题台账，“抓源头、补缺项、遏增项”，数据及时性、全面性和准确性得到了显著提升，新分类标准下的资源储量数据框架和体系已全面形成。

(责编：王震、陈键)

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