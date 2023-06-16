人民网北京6月16日电 （焦磊）面对新老高考、就业升学等方面的新变化，近日，夸克App宣布升级智能选志愿、志愿表等高考信息服务功能，在连续五年提供免费高考信息服务的基础上，更加关注考生的个性化需求，以解决考生们在选志愿时面临的实际问题，为考生“走好下一步”护航。

“我们今年对高考信息服务进行了全面升级，通过信息查询、填报工具及专家指导等多维度产品及内容，给广大考生打造个性化、全周期、全链路的智能信息服务，以提升考生和家长志愿决策的效率。”夸克产品经理夏雅曈表示，面向未来，夸克会坚持免费、普惠原则，作为高考生填报志愿的一个辅助决策，帮助考生找到合适的志愿意向。

据介绍，在产品功能上，智能选志愿功能在考生输入省市、分数、位次等信息后，可以按照“冲、稳、保”三个梯度提供志愿参考。同时，针对考生的个性化需求可供选择院校优先、专业优先，让考生更快速、准确地找到适合自己的专业和学校。

在数据和内容上，夸克更新了千所大学的分数线、开设专业、招生计划、就业去向及校友口碑等详细信息，可以满足中外办学、少数民族、高职专科等不同人群的需求，让考生享受到高质量、低门槛、内容多的实用信息。

同时，夸克App联合多家主流媒体发起“暖芒计划2.0”高考助学公益活动，通过智能志愿工具、50场专家直播以及线下高招会等方式，推出针对乡村考生需求的公益性信息服务。

(责编：王仁宏、高雷)

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