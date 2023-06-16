人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部浅层地热能重点实验室在北京揭牌。该实验室由北京市规划和自然资源委员会主管，依托北京市地质矿产勘查院建设运行，共建单位包括中国地质大学（北京）、中国地质科学院、北京市华清地热开发集团有限公司等，研究方向为浅层地热能地质学理论及方法研究、浅层地热能高效转化及应用研究、浅层地热能利用地质环境影响研究，研究内容涵盖地质、水文地质、勘探、工程地质、暖通、自动化、信息技术等多个学科。

据介绍，该实验室始建于2009年，前身为原北京市地勘局浅层地热能实验基地，2021年7月列入自然资源部重点实验室建设名单，是我国浅层地热能领域首个省部级重点实验室。2021年至今，该实验室面向国家新能源与可再生能源发展等重大需求，开展了一系列战略性、前沿性的浅层地热能应用基础研究，在资源勘查评价方法、超大型地源热泵能源系统关键技术研究等方面取得了进展。同时，人才队伍、科研能力、基础条件、开放交流、制度建设等工作水平不断提升，达到自然资源部重点实验室揭牌的各项标准。

揭牌仪式上，北京市规划和自然资源委员会相关负责人表示，将在人才激励、科研立项等方面给予实验室更多支持，努力将其打造成为自然资源领域产学研合作共建的“样板”，为我国浅层地热能科学发展和自然资源科技创新作出应有贡献。北京市地质矿产勘查院负责人表示，将从加强科技攻关、打造人才高地、争创管理运行标杆等方面加快推进实验室建设和发展。

(责编：杨曦、高雷)

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