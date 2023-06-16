人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

自然资源部浅层地热能重点实验室揭牌

2023年06月16日13:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部浅层地热能重点实验室在北京揭牌。该实验室由北京市规划和自然资源委员会主管，依托北京市地质矿产勘查院建设运行，共建单位包括中国地质大学（北京）、中国地质科学院、北京市华清地热开发集团有限公司等，研究方向为浅层地热能地质学理论及方法研究、浅层地热能高效转化及应用研究、浅层地热能利用地质环境影响研究，研究内容涵盖地质、水文地质、勘探、工程地质、暖通、自动化、信息技术等多个学科。

据介绍，该实验室始建于2009年，前身为原北京市地勘局浅层地热能实验基地，2021年7月列入自然资源部重点实验室建设名单，是我国浅层地热能领域首个省部级重点实验室。2021年至今，该实验室面向国家新能源与可再生能源发展等重大需求，开展了一系列战略性、前沿性的浅层地热能应用基础研究，在资源勘查评价方法、超大型地源热泵能源系统关键技术研究等方面取得了进展。同时，人才队伍、科研能力、基础条件、开放交流、制度建设等工作水平不断提升，达到自然资源部重点实验室揭牌的各项标准。

揭牌仪式上，北京市规划和自然资源委员会相关负责人表示，将在人才激励、科研立项等方面给予实验室更多支持，努力将其打造成为自然资源领域产学研合作共建的“样板”，为我国浅层地热能科学发展和自然资源科技创新作出应有贡献。北京市地质矿产勘查院负责人表示，将从加强科技攻关、打造人才高地、争创管理运行标杆等方面加快推进实验室建设和发展。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局出新规 鼓励相关经营主体重塑信用
　　人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为鼓励支持经营主体自我纠错、重塑信用，营造良好营商环境，市场监管总局近日印发《严重违法失信名单和行政处罚公示信息信用修复管理程序规定（试行）》（以下简称《规定》）。 《规定》主要从三个方面建立健全信用修复管理工作机制：一是坚持依法依规，严格按照有关标准、程序、时限等开展信用修复管理工作。…
自然资源部浅层地热能重点实验室揭牌
　　人民网北京6月16日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，自然资源部浅层地热能重点实验室在北京揭牌。该实验室由北京市规划和自然资源委员会主管，依托北京市地质矿产勘查院建设运行，共建单位包括中国地质大学（北京）、中国地质科学院、北京市华清地热开发集团有限公司等，研究方向为浅层地热能地质学理论及方法研究、浅层地热能高效转化及应用研究、浅层地热能利用地质环境影响研究，研究内容涵盖地质、水文地质、勘探、工程地质、暖通、自动化、信息技术等多个学科。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部