人民网北京6月16日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，今日，由中国海油旗下中海油能源发展股份有限公司（以下简称“海油发展”）投资建造的全新智能FPSO（浮式生产储卸油装置）“海洋石油123”在江苏南通交付，对实现我国能源产业与数字技术深度融合，加快推进我国能源数字化转型和智能化发展具有积极意义。

据介绍，FPSO是开采海洋油气资源的高端大型海洋工程装备，可实现海上石油、天然气开采、加工、储存、外输、发电，被称为“海上油气加工厂”。“海洋石油123”是一艘10万载重吨级的船型浮式生产储卸油装置，船长241.5米，型宽45.2米，型深25.4米，其系泊中心水深约236米，甲板面积相当于1.5个标准足球场大小。“海洋石油123”交付后，将被拖航至珠江口盆地海域的陆丰12-3油田，与已经安装在水下的锚链系统对接。

“‘海洋石油123’是目前我国首艘应用了云计算、大数据、物联网、人工智能和边缘计算等数字技术的全新FPSO，是首个获得中国船级社智能符号认证的FPSO，将为投产后的油气生产运营智能化奠定基础。”海油发展副总经理王伟介绍说，“海洋石油123”现场各类生产数据通过8000余个数据采集点汇集至自主研发的现场数据中枢——“海精灵”边缘数据中心，对数据预处理后再通过海陆通讯链路传输至陆地智控中心，实现海上生产数据的全面感知、实时采集和智能辅助决策，全面提升油气生产设施智能化运营水平。

在实现智能化生产运营的同时，“海洋石油123”建造项目组负责人谭静轩表示，研发团队将数字孪生技术首次应用在“海洋石油123”的生产工艺流程优化、船体及单点系统健康管理，相当于给FPSO创造了一个数字版的“克隆体”，技术人员在FPSO陆地智控中心可以通过该“克隆体”监测海上生产动态，实现了设备设施远程映射与海陆协同管理，为海陆一体化智能生产运营搭建数据共享桥梁。

谭静轩表示，有了“数字孪生”系统后，不仅可以真实还原工艺流程，还可以根据生产的实时状态和变化情况进行控制参数调优和趋势预警，解决了装置运行过程中因依赖操作经验导致的系统异常、预警信息不足等问题，在安全高效运行前提下，确保FPSO生产时率最大化。

值得一提的是，在“双碳”背景下，据谭静轩介绍，“海洋石油123”首次利用工业无线信号传输及电子感应技术，将FPSO照明系统连接成智能控制网络，每年将节约照明用电30%，相当于每年节约原油2575.44桶（标准煤46.2471吨）。“海洋石油123”还配置1套烟气模式惰气系统，能够有效减少惰气发生器的柴油消耗，进而降低FPSO整体能源消耗；配置4台套主发电机烟气的余热利用锅炉系统，满足FPSO所需的热能。上述两套系统将每年节约标准煤4429余吨，减少二氧化碳排放约11168吨，相当于植树6120棵。

“‘海洋石油123’交付后，将成为我国首个统一批量应用满足国标二级能效电机的FPSO，相比以前的三级能效电机，效率提升3%左右，每年将节电125700千瓦时。”谭静轩说。