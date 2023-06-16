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五部门：促进农民创业就业增收

2023年06月16日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月16日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、财政部、农业农村部近日联合发布了《关于金融支持全面推进乡村振兴 加快建设农业强国的指导意见》（以下简称《意见》），对做好粮食和重要农产品稳产保供金融服务、强化巩固拓展脱贫攻坚成果金融支持、加强农业强国金融供给等九个方面提出具体要求。

《意见》要求，促进农民创业就业增收。围绕制造加工、物流快递、家政服务、餐饮、建筑等农民工就业集中行业，鼓励金融机构将企业社保缴费、职业技能培训、稳岗纾困情况等纳入授信评价体系。持续加大对返乡入乡创业园、农村创业孵化实训基地建设信贷资源投入，深化银企对接，带动更多农民工、灵活就业人员等重点群体创业就业。加大创业担保贷款政策实施力度，鼓励各地因地制宜适当放宽创业担保贷款申请条件，简化审批流程，积极满足农民工创业信贷需求。

(责编：罗知之、高雷)
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