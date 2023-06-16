人民网北京6月16日电 （记者王仁宏）6月15-16日，现代设施农业新设备新技术新工艺新金融展示交流会在青岛莱西市举办。

会议强调，现代设施农业是突破资源环境制约、保障粮食和重要农产品稳定安全供给、构建多元化食物供给体系的必然选择和重要举措。推进现代设施农业建设，需要政府、科研、金融、市场等各方力量共同发力、同题共答、同频共振、一体推进。

会议指出，要强化科技创新驱动，集中力量打好关键核心技术攻坚战，系统集成加快先进技术装备转化应用。要调动和发挥主体主动性积极性创造性，重点做好“引”“育”“融”三篇文章，“引”就是畅通市场主体参与渠道，“育”就是促进市场主体成长，“融”就是促进联农带农益农融合发展。要畅通金融支持渠道，改善金融服务，解决融资难融资贵问题，探索开辟新的金融保险产品，加强项目融资谋划，推动现代设施农业项目顺利便利推进、优先选择、落地见效。

据悉，此次展示交流会由农业农村部规划设计研究院和农业农村部工程建设服务中心联合举办，农业农村部有关司局和事业单位、有关省份农业农村部门负责人，科研单位、头部企业、金融机构代表共400余人参加。

此次会议以“智慧 绿色 高效”为主题，集中展示了100家行业龙头企业和科研机构在设施农业领域的最新成果，集中交流了推进现代设施农业发展的创新举措，并同步举办了政策解读和金融产品发布。银行、保险、基金、金融租赁等18家机构联合发布了金融支持现代设施农业共同行动宣言。

(责编：王仁宏、高雷)

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